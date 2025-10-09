Wyoming recomienda a Moreno Bonilla hacer lo contrario a Mazón: "Escuche y atienda a las afectadas"

El Gran Wyoming manda un mensaje a Moreno Bonilla tras los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Tiene delante a unas mujeres que van a dar batalla, así que escúchelas y las atiéndalas".

El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado la dimisión de Rocío Hernández, la concejala de Salud y Consumo, tras los retrasos en el cribado del cáncer de mama. "Puedo decir que ella gestionó con errores y aciertos, pero con una honestidad fuera de cualquier duda", ha explica Moreno Bonilla.

Tras escucharle, El Gran Wyoming agradece "que haya tardado solo una semana en dimitir": "Es 300 veces menos que lo que han tardado las mujeres andaluzas en recibir los resultados de sus cribados". Esta intervención ha sucedido a la vez que las protestas que han convocado a miles de personas en las calles andaluzas para protestar por estos retrasos.

Además, Sandra Sabatés destaca que "hasta el momento, la Junta mantenía que eran 2.000 las afectadas, pero ahora la portavoz del Gobierno andaluz admitía que había hasta 1.800 solo en el Hospital Virgen del Rocío". Y es que "este escándalo se ha convertido ya en uno de los momentos más críticos para la legislatura de Moreno Bonilla", afirma la periodista, que explica que la Junta ha prometido un plan de choque para reforzar el protocolo contra el cáncer de mama.

"No hay un minuto que perder, las mujeres que no han sido informadas van a ser revisadas en las próximas semanas", ha explicado Moreno Bonilla, que ha destacado que su objetivo es que "el 30 de noviembre todas las incidencias queden resueltas". Este plan no convence a las afectadas y plantean una denuncia. Además, ni una sola de las mujeres que han pasado por la asociación Amama ha recibido una llamada de la Junta para ser informada del error en el cribado del cáncer de mama. Así lo ha denunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, en una entrevista en Al Rojo Vivo: "No les importamos. Están diciendo que están llamando, pues qué casualidad que de las ciento y pico ninguna".

"Aún ni siquiera han contestado dónde estaba realmente el problema, que digan cuándo van a atender a las mujeres andaluzas, porque ellas, a lo mejor, están haciendo su vida sin saber que tienen cáncer de mama, y a lo mejor, cuando se lo detecten, ya está en un estadio avanzado", ha lamentado Claverol, que ha solicitado que "no anuncien más planes de choque": "Cuando los quieran poner en marcha, algunas nos habremos muerto".

Por su parte, El Gran Wyoming manda un rotundo mensaje a Moreno Bonilla: "Tiene delante a unas mujeres que van a dar batalla, así que le recomiendo que las escuche y las atienda". "Se lo digo para que lo entienda mejor, haga siempre lo contrario al señor Mazón", concluye el presentador en el vídeo principal de esta noticia.

