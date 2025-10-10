Sandra Sabatés, sobre los insultos machistas a las mujeres de la flotilla: "Dañan más los ojos que Mourinho metiéndote el dedo"

Sandra Sabatés y Cristina Gallego analizan en 'Goles son señores' las últimas machistadas bochornosas, desde la eliminación de los puntos violeta en las fiestas del Pilar, a los insultos a las tripulantes de la flotilla Global Sumud.

Sandra Sabatés y Cristina Gallego conducen una nueva entrega de 'Goles son señores', donde la primera parada de este 'carrusel de machistadas' les lleva hasta Zaragoza.

Allí, la alcaldesa Natalia Chueca ha decidido eliminar los puntos violeta en las fiestas del Pilar para llamarlos 'unisex'. Además los ha defendido diciendo que hay que dejarse de banderas y colores.

"Para no importarle los colores, le tiene bastante manía al violeta", comenta Sandra , mientras que Cristina añade que "igual sí que siente uno: el verde de Vox".

Sin embargo, quienes han sufrido una de las 'faltas' más peligrosas en muchísimo tiempo han sido las mujeres a bordo de la flotilla Global Sumud, que a lo largo de su travesía han tenido que sufrir todo tipo de insultos machistas en medios y redes sociales.

De Ada Colau han dicho que era una "ególatra" o que "debería acabar en un zoológico". En el caso de Greta Thunberg, la llamaban "la progre más idiota de todo el planeta", mientras que a Ana Alcalde la denominaron "la Barbie de la flotilla basurilla". "Estos tuits dañan más los ojos que Mourinho metiéndote el dedo", señala Sandra.

