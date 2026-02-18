Wyoming, tras la propuesta de Nogueras contra el burka: "No se sabe si le gusta menos ver a una mujer con velo o una foto con Vox"

" Ya hemos visto que Junts no ha votado la prohibición del burka de Vox, pero ha registrado su propia iniciativa para hacer lo mismo", explica El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.

Sandra Sabatés destaca "los desencuentros políticos que están marcando la actualidad en España", como el que se ha producido en el Congreso de los Diputados "entre las derechas nacionales y catalana a cuenta de la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos". Y es que, como ya se preveía, la propuesta de Vox solo ha sido apoyada por el PP ya que Junts ha votado en contra, al igual que el resto de la Cámara, por lo que no saldrá aprobada.

Sin embargo, Junts ha dejado claro que están a favor del burka, pero a través de su propia propuesta. "Hemos registrado una ley acorde a los estándares del derecho internacional", ha afirmado Miriam Nogueras, que ha destacado que "la posición de Junts es muy clara: ni burka ni Vox".

El Gran Wyoming analiza estas palabras de Junts asegurando que "Feijóo y Abascal estarán dispuestos a acabar con Nogueras como si fuera un burka". "Ya hemos visto que Junts no ha votado la prohibición del burka de Vox, pero ha registrado su propia iniciativa para hacer lo mismo", explica Wyoming, que destaca que "no se sabe" lo que "le gusta menos" a Nogueras "si ver a una mujer con velo o hacerse una foto con Vox.

"Por otro lado, todavía me cuesta ver la necesidad urgente de prohibir el burka, el último urgente que vi fue cuando Julio José Iglesias presentó a su novia", asegura el presentador de El Intermedio.

