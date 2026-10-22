Wyoming reflexiona sobre la "guerra abierta" entre el Supremo y el Constitucional y prevé un control conservador "del poder judicial en su totalidad"

Wyoming analiza la guerra frontal entre Tribunal Supremo y el Constitucional por la amnistía y pide "paciencia" a los jueces conservadores hasta el 29-N: "Si los planes salen según parece, habrá mayoría de derechas en el Congreso, el Senado, el Supremo y el Constitucional".

Mientras el otro día el sobrino de Wyoming le preguntaba quién ganaría en una pelea entre un rinoceronte y un gorila, el presentador de El Intermedio hacía lo propio y se planteaba un enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Una cuestión a punto de dilucidarse porque, explica, los dos "llevan meses con una guerra abierta, especialmente a cuenta de la ley de amnistía", que hoy se veía "con toda su crudeza" después de que el Constitucional avalara la amnistía "obligando a que el Supremo se la haya tenido que comer".

De paso, el Constitucional acusaba al Supremo de "reducción teleológica" y de tener un "distanciamiento del sentido común". El Supremo respondía asegurando que el Constitucional "está ensanchando sus decisiones hasta límites inéditos en su propia historia".

Para Wyoming, "parece evidente que al Supremo no le gusta que el Constitucional le enmiende la plana en asuntos como la amnistía, a lo mejor porque tiene una mayoría progresista y a ellos eso no les va". En este sentido, cree que quizá preferían los tiempos en los que un senador del PP afirmaba controlar la sala segunda del Supremo por detrás.

"La guerra entre los tribunales ya es frontal y veremos si en los próximos meses los conservadores consiguen controlar el poder judicial en su totalidad", apunta Wyoming, que pide "paciencia" a los jueces conservadores y que esperen hasta el 29-N, tras lo que podría haber mayoría de derechas en el Congreso, el Senado, el Supremo y el Constitucional. Ante esto, Wyoming considera que toca rezar "para que la izquierda conserve el poder en alguna cámara".

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