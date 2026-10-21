La bochornosa respuesta de Milei a Isma Juárez tras preguntarle por la pobreza en Argentina: "No puedo respetar tu cerebro"

Los detalles El presidente argentino también ha atacado a una periodista de la Cadena SER en Madrid, a la que ha catalogado como "corta intelectualmente y miserable".

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a mostrar su hostilidad hacia la prensa durante su visita a Madrid. En un acto de Nueva Economía Fórum, Milei protagonizó un enfrentamiento con Isma Juárez, reportero de El Intermedio, quien le preguntó sobre la situación económica de Argentina. Milei respondió con un ataque personal, cuestionando las capacidades intelectuales de Juárez. Además, calificó a Julia Molina, periodista de la Cadena SER, como "corta intelectualmente y miserable". Estos ataques se suman a sus habituales insultos a los medios argentinos, a los que ha llamado "fabuladores" y "mentirosos seriales". Pese a sus palabras, Milei fue recibido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El presidente argentino, Javier Milei, no se caracteriza por su trato amable hacia la prensa, y este miércoles, durante su visita a Madrid, ha vuelto a demostrar que, cuando un periodista le hace una pregunta incómoda, siempre responde con un ataque personal.

En esta ocasión ha protagonizado un encontronazo con Isma Juárez, reportero de El Intermedio, que a su llegada a un acto de Nueva Economía Fórum le ha preguntado por la situación económica del país sudamericano. "Usted decía que no había pobreza en Argentina, dijo que la gente podía llegar a final de mes", le ha expuesto Juárez al presidente argentino.

Ante esa pregunta, Milei ha respondido cuestionando las capacidades de nuestro compañero: "Si quieres abrazarte a un eslogan emocional, está bien, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro".

Pero este no ha sido el único ataque de Milei a la prensa española. Julia Molina, periodista de la Cadena SER, ha sido definida por el líder ultra como "gente corta intelectualmente y miserable".

Esto se suma a los innumerables insultos que el mandatario ha dirigido a los medios de comunicación de su propio país. De hecho, ha definido a los periodistas como "fabuladores, endogámicos y mentirosos seriales". "En Argentina son una peste", llegó a añadir en una ocasión.

Especialmente duro ha sido con Clarín, uno de los periódicos más influyentes de Argentina, al que ha definido como "un medio corrupto lleno de periodistas corruptos".

Tras esas bochornosas palabras hacia los periodistas españoles, Javier Milei ha sido recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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