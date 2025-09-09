Milei no hace autocrítica e insiste en victimizarse pese a las pruebas que implican a su hermana en un caso de corrupción

El contexto Este domingo, La Libertad Avanza (LLA) sufrió su primer batacazo electoral en los dos años que lleva como presidente con el triunfo aplastante del peronista Axel Kicillof en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei no hace autocrítica. El líder de La Libertad Avanza (LLA), el partido de la ultraderecha argentina, sufrió el pasado domingo su primer batacazo electoral en los dos años que lleva como presidente con el triunfo aplastante del peronista Axel Kicillof en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, que logró el 47% de los votos, mientras que LLA no pasó del 34%.

Al conocerse los resultados, Milei admitió que era una derrota dura y que se habían cometido errores que "no pueden repetirse en el futuro", aunque, puntualizó, no va a cambiar nada en su Gobierno. Aunque Milei no lo reconoció explícitamente, menos de dos años han bastado para que el líder ultraliberal se haya visto envuelto en varios escándalos.

La corrupción, el principal problema

Sin lugar a dudas, la campaña electoral ha estado marcada por la corrupción en el partido de Milei. Concretamente, la causa en la que está involucrada Karina Milei, hermana y asesora del presidente, que está investigada por, presuntamente, cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Un escándalo que se destapó al publicarse audios que detallaban el reparto de comisiones. "Seguramente a Karina le debe llegar el 3% o el 4%. Yo calculo que le debe llegar el 3", apuntaba Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en una grabación que ha dado pie a la judicialización del caso.

Un escándalo en toda regla que Milei, lejos de asumir, ha utilizado para presentarse como víctima de una persecución política por parte de la izquierda. "Trataron de acusarnos de chorros (ladrones) y además se metieron con mi hermana", afirmó el presidente en el acto de cierre de campaña.

El desgaste de los recortes

La corrupción no ha sido el único problema de Milei. Igual que sucediera durante los gobiernos de Mariano Rajoy en España, los escándalos han venido acompañados de grandes recortes. El Gobierno ha reducido sustancialmente el gasto social, poniendo contra las cuerdas a un país en el que casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Los más afectados han sido, como casi siempre en estas situaciones, los más vulnerables. De hecho, se han recortado las prestaciones a las personas con discapacidad, y el Ministerio de Salud les ha llegado a calificar de "idiotas","débiles mentales" e "imbéciles".

También se han visto afectados los pensionistas, cuyos ingresos, en muchos casos, han caído a menos de la mitad que en el Gobierno de Alberto Fernández. Ante esta situación, las protestas se han sucedido, llegando a manifestarse los jubilados en la misma puerta de la Casa Rosada.

La famosa "motosierra" de Milei empieza a causar un desgaste que, por primera vez, pasa factura al líder ultraderechista en las urnas con una derrota que en su entorno temen que pueda convertirse en el principio del fin de su presidencia.