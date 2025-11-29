Dani Mateo dedica una canción a Pérez Llorca: "¡Juanfran! Vox es su amigo"

La mano derecha de Carlos Mazón ha sido nombrado nuevo president de la Generalitat Valenciana con los votos de PP y Vox. Descubre la canción que ha dedicado El Intermedio al popular.

Este jueves Juan Francisco Pérez Llorca era investido como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana gracias a los votos de Partido Popular y Vox. Como indica Sandra Sabatés, su nombramiento se produce "a costa de entregarse totalmente a las tesis de la extrema derecha". "Ha dicho lo mismo que dijo Mazón cuando le presentaron el menú del Ventorro: sí a todo", afirma el Gran Wyoming.

El presentador anuncia que, tras el nombramiento de Pérez Llorca, el programa se ve obligado "a cumplir con el protocolo" y componer una canción para darle la bienvenida. Como es habitual, el encargado de interpretarla es Dani Mateo.

El colaborador recurre a la melodía de 'Salta' de Tequila. "Ahí llega ¡Juanfran!, Mazón se ha ido", canta Dani. "Viva ¡Juanfran! estad tranquilos", sigue su canción. "¡Juanfran! Vox es su amigo", dice el pegadizo tema.

Mateo acompaña la canción con un baile. Wyoming le pide que pare, pero comenta: "Ya lo estoy viendo 'El Intermedio, el musical'". "Lo vamos a hacer 'on ice'", añade Dani. "Ya lo estoy viendo con drag queens", concluye el presentador.

