Cristina Gallego tiene claro por qué se propaga tanto el coronavirus en España, en concreto en Madrid. Y sorprendentemente no es por la gestión de Díaz Ayuso, la ausencia de rastreadores o la mala situación de la Sanidad pública y los centros de atención primaria: "Todo era falso. Gracias a Federico Jiménez Losantos sabemos que la causa está en los latinos que viven en la ciudad".

Según Losantos, "no se está diciendo que son hispanos". "Se puede culpar a todos los jóvenes españoles en general, pero no se puede culpar a un grupo sociocultural que se integra muy bien en España pero cuyas costumbres son muy poco higiénicas para la pandemia", afirma Jiménez Losantos en su programa radiofónico. "Salen mucho a la calle, bailotean. No nos podemos ir de fiesta con la gallina peruana fantástica al Retiro. No nos podemos ir", añade.

"Quizás a Jiménez Losantos se le ha olvidado mencionar que si muchos latinos se infectan por coronavirus también tenga que ver con la precariedad. Viven en peores barrios, en pisos más pequeños y compartidos con mucha gente y utilizan más el transporte público porque sus empleos impiden el teletrabajo. No se puede ser camarero o limpiar un piso por Skype", le responde la colaboradora de El Intermedio.

Otros momentos de Cristina Gallego

Cristina Gallego también ha lanzado en El Intermedio una campaña para buscar a Ángel Gabilondo, y es que nadie sabe dónde está el líder de la oposición de Madrid en medio de la caótica gestión de Díaz Ayuso.

"Amigos, quiero que mantengáis la calma, pero... ¡Ángel Gabilondo ha desaparecido!", destaca la nueva colaboradora. "No es ninguna broma, mientras cualquier otro líder de la oposición estaría denunciando todos los males que sufren los madrileños, él se ha evaporado", explica Gallego.

Cristina Gallego también muestra el estreno de Cayetana Álvarez de Toledo en Youtube. Y es que la política ha debutado como youtuber, a lo Javier Negre, con este vídeo repleto de pullitas al PP.