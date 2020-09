Cristina Gallego visita el plató de El Intermedio para hablar del vuelco a su carrera política que ha protagonizado una de sus políticas favoritas. Y es que la exportavoz del PP en el Congreso se ha hecho youtuber, como Javier Negre.

Sí, tras su salida del PP, Cayetana Álvarez de Toledo se ha hecho un canal de Youtube y lo ha llamado 'CATilinarias', nombre por el que se conoce a los cuatros discursos pronunciados por Cicerón después de descubrir que había un complot en su contra. "¿Significa esto que Cayetana cree que el PP la ha apuñalado por la espalda y se está comparando con uno de los mayores políticos de la historia porque su ego es tan grande que no entra en un campo de futbol?", se pregunta Cristina Gallego.

Además, la política ha dado sus motivos para no haber entregado su acta de diputada pese a salir del PP. "Soy una española empecinada", afirma Álvarez de Toledo en este vídeo en su nueva vida como youtuber en el que, además, deja entrever que no está muy contenta con las decisiones que toma el PP con su carrera. Y es que la dirección del partido le ha dicho que no puede ir al Congreso de manera presencial porque solo van los 44 más importantes del partido.

