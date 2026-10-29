Josep Vicent Boira, experto en infraestructuras ferroviarias: "No hay sistema de transporte que pueda asumir que en cinco años se duplique el número de usuarios"

Andrea Ropero analiza el estado del sistema ferroviario español con Josep Vicent Boira, geógrafo y experto en infraestructuras ferroviarias, que aboga por "aumentar los elementos de control" y revisar el actual modelo de la alta velocidad en España.

Andrea Ropero analiza las claves del accidente de tren en Urda con Josep Vicent Boira, geógrafo, experto en infraestructuras ferroviarias y en su día comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

El catedrático considera que tanto los fallos materiales como los humanos "tal vez estén mandando algún mensaje de alarma que nosotros deberíamos saber leer".

En este sentido, apunta que "la tensión del sistema ferroviario ha ido en aumento" y que "no hay sistema de transporte, ni el aéreo, ni el viario, ni el de una zona metropolitana, que pueda asumir que en cinco años se duplique el número de usuarios y esto es lo que ha ocurrido en la alta velocidad".

De este modo señala que esa tensión "se deriva sobre el factor humano, el físico material del sistema, las vías y las estaciones". "Esto es como un coche, aumentar la velocidad de un servicio implica menor capacidad de reacción y más elementos de control", afirma.

Ante esta situación tensionada, Boira aboga por "aumentar los elementos de control, prevención, factores humanos y materiales en la gestión del tráfico ferroviario" y, por otro lado, "ver si realmente este sistema, con estas velocidades y esta tipología, es el conveniente para nuestro territorio".

Según el experto, el sistema de alta velocidad español "está mostrando sus costuras", que "aquello que se inició en el 92 y en 2020 dio un paso gigantesco con la liberalización, cinco años después debería ser revisado" ante la duplicación de viajeros.

"Si esto lo proyectamos hacia el futuro, vemos que esto no tiene viabilidad. No podemos dentro de seis años volver a experimentar un crecimiento del doble", comenta Boira, que defiende la necesidad de "poner límite" y revisar el modelo de que "hay que llegar antes y barato".

A pesar de los dos terribles accidentes que ha sufrido la alta velocidad en menos de un año, el experto sigue pensando que el tren "es el transporte del futuro". Por ello, espera que estas dos catástrofes sirvan como punto de inflexión para "hacer un sistema mucho más seguro, resiliente y adaptado a las necesidades que tenemos". "Tal vez deberíamos haberlo pensado antes", afirma.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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