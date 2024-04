¿Cómo es el ocio en un barrio rico? ¿Y en un barrio obrero? Thais Villas ha visitado una y otra zona para averiguarlo. En el primero, una mujer afirma que "intentamos no caer en la monotonía y desconectar, viajar mucho". En el obrero, una señora apunta que sus fines de semana son siempre iguales: "Leer y comer", afirma, además de añadir que "la economía no me da para salir todos los fines de semana".

Sobre lo que se deja en el fin de semana, responde rotunda en el vídeo sobre estas líneas que "me dejo la piel fregando la casa, nada más". En el barrio rico, un hombre asegura que el presupuesto que gasta en ocio "es lo más doloroso", y que suele rondar los 350 euros, siempre que no haya viajes. En este sentido, señala que su última escapada a Formentera le costó 6.000 euros para los cuatro miembros que conforman su familia. Allí, explica, se comieron "una paella rojiza que nos costó 500 euros".

Una chica de barrio obrero asegura que su gasto en ocio al mes es de "200 euros tirando la casa por la ventana", si bien asegura que "no hay presupuesto" para planear un viaje. En el rico, una joven asegura que "tengo unos 5 viajes planeados", entre ellos Londres, porque "tengo que ir cada x tiempo". "No sea que te echen de menos", le responde irónica Thais.