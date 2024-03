Thais Villas salió a la calle en El Intermedio para descubrir si las parejas de las españolas son románticas. ¿Depende de la clase social? Una vecina de un barrio rico asegura que la sorpresa más cara que le ha dado su marido es un bolso. "¿Qué bolso era para ser tan caro?", preguntó Thais Villas a la mujer, que se negó a decirle la marca.

"No le voy a decir la marca", insiste la mujer a Thais Villas, que le preguntó por qué no: "Si ya está regalado, es suyo, no se lo voy a quitar". "Por si acaso", bromeó la vecina del barrio rico, que confesó que el bolso costó más de 10.000 euros y terminó desvelando que se trataba de un Birkin, de la firma Hermès, que cuesta más de 10.000 euros.

Pero la cosa no acaba ahí y es que cuando la reportera le pregunta a la mujer si se trata del bolso que lleva en ese momento, la vecina de barrio rico sorprende aún más a Thais Villas. "Este es uno, pero tengo dos", confiesa la mujer a Thais Villas, que no puede evitar reírse como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.