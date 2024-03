Hace una semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz propuso adelantar el cierre de bares y restaurantes con el objetivo de racionalizar horarios. Un anuncio que podría cambiar las costumbres de los ciudadanos entre los que se incluyen los miembros del Congreso de los Diputados. Thais Villas se ha trasladado hasta la Carrera de San Jerónimo para hablar con sus señorías sobre ello.

En general, sus señorías son más de quedarse en casa y evitar trasnochar en exceso. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no duda en definirse como "rara", ya que es más de madrugar. Algo similar le pasa a Jaime de los Santos, diputado del PP, que es muy claro con Thais: "Para el mundo del ocio nocturno estoy 'echao' a perder". "Llego a casa y me abrazo al sofá y la manta", añade. Además, si sale a cenar le gusta que la cena sea temprana par que la sobremesa pueda ser larga y a las 12 estar durmiendo.

Pilar Alegría, ministra de Educación, tampoco frecuenta el ocio nocturno y prefiere quedarse en casa y ver series tomándose "una copica de vino o cerveza". A pesar de ello, sí que hay diputados que disfrutan de trasnochar. Por ejemplo, Aitor Esteban, portavoz del PNV, es más de "estarse hasta las tantas" pero no "de bar en bar" ya que prefiere estar en una casa. Por su parte, Teresa Jordá, diputada de ERC, no es muy de "sofá y peli". "Es como si el sofá me diera calambre", afirma. "Cuando estoy en el sofá y acierto la peli, si me llega un mensaje de algún colega para salir... allá que voy", añade.