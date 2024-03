En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas lleva a la calle el debate sobre el alquiler. "O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", comenta una mujer, que asegura que "me casé porque si no, no podía alquilar un piso".

"Todos queremos vivir en el centro", defiende en el vídeo sobre estas líneas un hombre que asegura que en las poblaciones del extrarradio de Madrid "están tirados de precio". En el caso de otra mujer, opina que "el Estado tiene que poner vivienda social, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la vida pagando hipoteca para el día de mañana tener un rinconcito".

"Es que vienen ahora y te dicen 'el alquiler a 600 euros porque la gente no puede vivir, tampoco me parece", comenta esta mujer que asegura que "tenía dos pisos para complementarme la vejez y los he vendido porque me veía venir el tema".

Respecto a los fondos buitre que compran edificios enteros y echan a sus vecinos, un joven asegura rotundo que habría que "expropiar con unos límites": "No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que una persona o empresa que tiene más de diez y vacíos". "Tenemos un montón de territorio desaprovechado, los alquileres son baratos, pero nadie va a vivir ahí porque no hay trabajo ni servicios", añade.

"La mentalidad que tenéis aquí es que todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad, ese es el problema", apunta un hombre, a lo que una mujer le responde que siempre ha vivido de alquiler: "El problema que tengo es que ahora estoy pagando 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré bastante menos, ¿cómo lo pago?".

El hombre defiende que en las grandes ciudades "nadie vive en el centro", a lo que un chico responde que "alguien que nazca sin dinero va a tener que trabajar y gastar dos horas de su vida de lunes a viernes". "Va a ser trabajar, meterte en cercanías y ver Netflix, ya", añade una mujer, que asegura que si le garantizan que no le okupan las casas, está a favor de pagar más impuestos si tiene varios pisos.