Carlos Soria, alpinista de ochomiles con 86 años: "Hay quien cree que el final es llegar a la cumbre, pero es volver a tu casa"

Thais Villas entrevista a Carlos Soria, un alpinista de 86 años que, tras ser el más veterano en subir el Aconcagua, se prepara ahora para coronar el Manaslu, de más de 8.100 metros de altura.

"Mi objetivo no es salir en el Guinness, sino subir montañas, hacer deporte, lo que he hecho toda mi vida desde los 14 años", afirma Carlos en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda cuando se inició en la escalada durante la posguerra hasta alcanzar "las cumbres más altas de los cinco continentes": "Quién le iba a decir a aquel chaval muerto de hambre en las Ventas que iba a tener la oportunidad de conocer el mundo".

En aquellos comienzos, Carlos escalaba con cuerda de cáñamo y sin que todavía existieran lo arneses: "He utilizado lo más primitivo y ahora lo más moderno", comenta el escalador, que recuerda "el único" accidente que ha sufrido en la montaña, hace dos años. "Los sherpas me quieren mucho, y portarme bien siempre me ha ayudado a salir vivo de allí".

En el mismo lugar donde sufrió el accidente, cuenta que un amigo iba sin cuerda "cayó y desapareció", mientras que otro se rompió un tobillo en el mismo lugar "y no salió de allí". Se trataba del Dhaulagiri, "la montaña que más he perseguido", hasta el punto de que llegó a estar a menos de 50 metros de la cima "y nos dimos la vuelta".

"Hay gente en esto de la montaña que cree que el final es llegar a la cumbre, pero es volver a tu casa", defiende Carlos, que admite que lo que siente cuando alcanza una cumbre es "unas ganas tremendas de bajarme de allí".

Este año se cumplen 50 años de la primera expedición española al Manaslu, en la que Carlos participó, y ahora se ha propuesto volver allí. Por todo ello, le manda un mensaje a la gente mayor: "Que llegue a la jubilación en las mejores condiciones posibles, porque queda mucha vida por delante".