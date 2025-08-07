Ángel Gabilondo recuerda con Inés Rodríguez su etapa como oposición de Ayuso: "Fue difícil, pero lo viví con toda mi pasión"

Inés Rodrígue, visita la sede del Defensor del pueblo para charlar con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.

inés comnprueba que hay un elevador que permite salvar las escaleras a las personas con discapacidad.

- vengo aquí a muchas cosas pero, sobre todo, a hablar de discapacidad. que porcentaje mas o menos de quejas que recibes son por paret del coletivo de personas con discapacidad

en el ultimos cinco años hemos recibido 2000 quejas vinculadas con la discapacidad. la primera fundamental suele ser quejarse en loq ue se tarda en acreditar la discpacidad. son retrasas de la admin pero son temas de laborales, son temas de accesibilidad, trasporters y demas, tienen que ver con las formas de partiicpacion, con la inclusion educitva. tb hay mucha preocupación con el tema de la vivienda.

- en realidad te hacen caso los politicos?¿

sí me siento atendido. tienen obligacion de respondernos pero isnistimos. y a veces se resuelve y a ves no. cuando no se resuelve tenemos que rendirnos y digo cerramos con diferencia de criterio. pero eso luego va al congreso de los dipus en el informe anual y cuando ven el informe anual no les gusta mucho.

- ha llegado hasta este pueto porque tien mucha calle. cuales han sido mejores y peores cosas por los sitios que ha pasado

lidiar con universitarios?

he sido universitario, me siento universitario, estudie en la uni en la que fui rector y a los estudiantes yo siempre me he llevado bien con ello. sobre todo yo he sido en mi vida profesor.

- pros y cons compartir espacio tiempo con ayuso

la verdad que fue difficil para mi, pero lo vivi con toda mi entrega y pasión. a veces me han dicho que me falta colmillo, algo así como pensando que para dedicarse a esas cosas de la política hace falta morder. opero tengo amigos que me sacaron de esa frase. y me idjeron,. no tiene colmillos pero tiene buenas muelas del juicio. igual me habeis dado una salidita

pros y cons de ser hermano de iñaki gabilondo

todo son ventajas. son ventjas ser hemano de iñaki y de todos. somos 9 hermanos. uno de esos hermanos fallecio. ese hermano se llamba jesus murio hace 3 años y tenia una discapacidad de nacimeinto. era paralisis cerebral

anda, como yo, el club

igual de guapo e igual de listo que tu.

- tu eres defensor del pubelo, belen la princesa, tu crees que puedo ser la reina?

tu puesde ser lo qeu quieras ser. pero desde luego, eso te lo dan los demas, la autoritas que itenes te la dan los demas.

