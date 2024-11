Carlos Soria explica su plan para escalar los más de 8.000 metros del Manaslu con 86 años: "Me duele todo, pero me aguanto"

El mítico alpinista Carlos Soria visita el plató de Zapeando para hablar de su nueva aventura a los 85 años: el ascenso al Manaslu, de más de 8.000 metros de altura, para conmemorar los 50 años de la primera expedición española a esta montaña, en la que él mismo participó.

"Fue la primera montaña de 8.000 metros que subimos españoles de Madrid", recuerda el aventurero, que asegura que "el camino lo conocemos bien" porque en su caso "he ido tres o cuatro veces". De hecho, señala que el Manaslu "tiene un pueblo fantástico".

Carlos comenta que parte de esta iniciativa va dirigida a las personas que dicen "no, yo es que ya tengo 70 años". En su caso, afirma que volver al Manaslu es muy emocionante por aquella expedición, si bien admite que ahora "estamos más rodaditos".

El ascenso al Manaslu tendrá lugar después del grave accidente que sufrió el año pasado a 7.700 metros de altura, cuando la caída de un sherpa le fracturó la tibia y el peroné. "Llevo 70 años subiendo montañas y tengo todos los dedos de las manos y los pies, y me deja más tranquilo que no fue cosa mía, sino de un sherpa que nos arrastró", indica.

"A mi me duele todo, pero me aguanto", señala Carlos, que explica cómo recibió la ayuda de dos alpinistas polacos. "Todo el mundo de la montaña me conoce desde hace muchos años, soy el más mayor de muchas cosas", comenta el alpinista, que apunta que "he subido 10 ochomiles después de cumplir 60 años, eso no lo ha hecho nadie". Sobre cómo se prepara para estos ascensos, asegura que "todos los días hago algo", desde ir al rocódromo hasta hacer rodillo con la bici.

En este reto le acompañará Belén Rodríguez, que intentará batir un récord de velocidad y convertirse en la primera mujer en subir a la cima y volver al campo base en menos de 24 horas. Carlos asegura que "es una deportista fuera de serie y seguramente lo va a conseguir".

Para Carlos la 'fórmula' para ser feliz en la vida es sencilla: "Tener un entorno a tu alrededor, lo mismo en tu trabajo que en tu casa, agradable; hacer un poco de ejercicio y alimentarte bien".