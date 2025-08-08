Ahora

Un hombre de barrio rico que tiene un barco de 1 millón de euros: "Lo compré porqué me mudé a un lugar donde no tengo amigos"

"Tengo un barco inglés de 12 metros de largo, 2 camarotes y 2 baños", explica este hombre de barrio rico a Thais Villas, a la que confiesa el sorprendente motivo por el que se compró el barco.

Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber si es verdad que todo el mundo tiene barco como muestra Instagram. Una mujer de barrio rico explicó a la reportera que tres amigos suyos tenían barco y explicó cómo disfrutaban de él: "Puedo comer en el barco porque tienes al marinero que te hace la comida, te bañas y puedes coger la lancha e irte a tomar algo a otro sitio, es muy divertido te pones morenísima".

Por su parte, una mujer de barrio obrero confesó que no tenía barco ni amigos con él porque era caro: "No es para gente mileurista". Por último, un hombre de barrio rico explicó que tenía un barco "inglés de 12 metros de largo" con dos camarotes y dos baños.

"Un barco así nuevo costaría un millón de euros", confesó el hombre, que explicó a Thais Villas el motivo por el que decidió comprarse uno: "Me mudé a un lugar donde no tengo amigos". Por último, preguntado por las rutas que hace con su barco, el hombre explicó que "lo más común es cruzar Bahamas".

"Nunca pensé que escucharía esta frase", respondió Thais al hombre, quien recordó que en Miami se cruzó con Chayanne mientras estaba mirando un barco. "Chayanne, que es un pringao, usted tenía barco y él estaba mirando", bromeó Thais.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

