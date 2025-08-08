La ola de calor pone en alerta a 14 comunidades: se esperan tormentas secas en los sistemas montañosos

Los detalles La ola de calor se extiende, como mínimo, hasta el miércoles, convirtiéndose así en la quinta más larga desde que hay registros. Las temperaturas máximas y mínimas continúan intensificándose.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que la actual ola de calor se prolongará hasta el miércoles, convirtiéndose en la quinta más larga registrada. Durante el fin de semana, las temperaturas máximas y mínimas seguirán intensificándose. En el sur, las noches serán tropicales y tórridas, afectando también a algunas zonas de Castilla y León, con temperaturas siete grados superiores a lo normal. Las máximas rondarán los 40 grados en el centro peninsular y el sur de Canarias. Los avisos naranjas por calor estarán activos en 14 comunidades. Además, se esperan tormentas secas con fuertes rachas de viento en zonas montañosas.

La ola de calor durará más de lo previsto. Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, ahora parece que, al menos, se prolongará hasta el miércoles, convirtiéndose por el momento en la quinta más larga desde que hay registros.

Esto provocará que las temperaturas máximas y mínimas continúen intensificándose a lo largo del fin de semana. En el sur, las noches son tropicales y tórridas, algo que se traslada también a algunos puntos de Castilla y León, donde este viernes estarán siete grados por encima de los normal.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan pocas variaciones, con 40 grados en buena parte del centro peninsular y en el sur de las Islas Canarias. Los avisos naranjas por calor estarán activos en 14 comunidades autónomas, en buena parte por superar esos 40 grados.

La novedad del tiempo de este viernes es que se esperan tormentas secas en buena parte de los sistemas montañosos, con rachas de viento muy fuertes.