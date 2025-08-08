Ahora

Previsión meteorológica

La ola de calor pone en alerta a 14 comunidades: se esperan tormentas secas en los sistemas montañosos

Los detalles La ola de calor se extiende, como mínimo, hasta el miércoles, convirtiéndose así en la quinta más larga desde que hay registros. Las temperaturas máximas y mínimas continúan intensificándose.

Imagen de archivo. Dos personas se refrescan en Valencia.
La ola de calor durará más de lo previsto. Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, ahora parece que, al menos, se prolongará hasta el miércoles, convirtiéndose por el momento en la quinta más larga desde que hay registros.

Esto provocará que las temperaturas máximas y mínimas continúen intensificándose a lo largo del fin de semana. En el sur, las noches son tropicales y tórridas, algo que se traslada también a algunos puntos de Castilla y León, donde este viernes estarán siete grados por encima de los normal.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan pocas variaciones, con 40 grados en buena parte del centro peninsular y en el sur de las Islas Canarias. Los avisos naranjas por calor estarán activos en 14 comunidades autónomas, en buena parte por superar esos 40 grados.

La novedad del tiempo de este viernes es que se esperan tormentas secas en buena parte de los sistemas montañosos, con rachas de viento muy fuertes.

