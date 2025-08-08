Un hombre de barrio obrero, sobre si le hubiera gustado tener un barco: "Me hubiera gustado tener un coche bueno"

Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para conocer cuántos ciudadanos tenían un barco. "La única vez que me monté en uno fue en una barca de El Retiro", afirma un vecino de barrio obrero.

Si te pones a ver Instagram parece que todo el mundo tiene barco, pero ¿es verdad? Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para descubrirlo. "Es verdad, yo no tengo, pero tengo tres amigos que sí", destacó una mujer de barrio rico, que explicó que con el barco podía ir a Jávea o Ibiza.

Además, "puedo comer en el barco porque tienes al marinero que te hace la comida, te bañas y puedes coger la lancha e irte a tomar algo a otro sitio,, es muy divertido te pones morenísima", explicó la mujer, que destacó que "el chollo es que sea de un amigo".

Por su parte, una mujer de barrio obrero confesó que no tenía barco ni amigos con él: "Es caro, no es para gente mileurista". Mientras, un hombre de barrio rico desveló que no tenía barco pero sí dos amigos con él: "Es muy bueno para la salud mental, vamos una vez a Mallorca una semana y otra a Ibiza y vivimos dentro de él".

Por último, otro hombre de barrio hombre confesó que solo se subió a algo parecido cuando fue al Retiro de Madrid. Además. preguntado sobre si le hubiera gustado tener barco, el hombre, que confesó ser de interior, destacó: "Me hubiera gustado tener un coche bueno, no un barco".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.