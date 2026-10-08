Beatriz Duro, abogada de Maricarmen: "La violencia que vivió en la ejecución de su desahucio es causa directa del resultado de muerte"

La abogada considera que el caso de Maricarmen permite visibilizar "cómo la vulneración del derecho a la vivienda tiene una afectación directa a la salud y cuesta literalmente la vida de la gente".

La lucha de Maricarmen continúa ahora en las calles. Velas encendidas, llaves al cielo y silencio. Un día después de su fallecimiento, miles de personas han recorrido esta noche el trayecto desde Sol hasta el domicilio de Maricarmen. Allí se encuentra Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', que ha podido hablar con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen.

La letrada se muestra "totalmente consternada, sobrecogida y con un sentimiento profundo de injusticia" por lo sucedido. "Por el final que ha tenido Maricarmen, porque no haya podido volver a su casa, es profundamente injusto y me da mucha pena", lamenta.

"Estoy segura de que el resultado no habría sido la muerte de Maricarmen", se ha mostrado tajante Duro, preguntada sobre qué cree que habría ocurrido si hace dos semanas se hubiese aplazado el desahucio. "La violencia que vivió en la ejecución de su propio desahucio es causa directa del resultado de muerte", sostiene la abogada, que considera que el caso de Maricarmen permite visibilizar "cómo la vulneración del derecho a la vivienda, que se produce en tantas personas todos los días en este país, tiene una afectación directa a la salud y cuesta literalmente la vida de la gente".

Pese al desenlace, Beatriz Duro asegura que la movilización ha marcado un antes y un después. "Estoy completamente convencida de que Maricarmen ha ganado, la movilización social ha ganado, el Sindicato de Inquilinas ha ganado y Maricarmen es un símbolo para siempre", afirma.

La abogada compara además su figura con la de Ana Orantes y el papel que tuvo su caso en la lucha contra la violencia de género: "Creo que Maricarmen es un símbolo que permitirá avanzar en la consolidación del derecho a la vivienda".

"La lectura positiva de todo esto es que a partir de ahora, a partir del 23 de septiembre, nada volverá a ser igual y creo que iremos hacia una sociedad mejor que garantice el derecho a la vivienda por encima de la especulación y del rentismo", concluye.

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