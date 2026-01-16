La Fiscalía señala a Peinado por su "chocante" petición a la UCO de investigar "supuestos hechos nuevos" del rescate a Air Europa en la causa contra Begoña Gómez

¿Por qué es importante? El magistrado había solicitado volver a investigar el rescate a la compañía, una decisión que el Ministerio Público considera que "se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha vuelto a cargar contra el juez Juan Carlos Peinado y su decisión de solicitar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) volver a investigar el rescate de Air Europa en el marco de la causa contra Begoña Gómez cuando la Audiencia Provincial ya ha explicado que no existen los indicios suficientes para proseguir en esa línea de investigación.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Público se ha adherido a un recurso de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno y ha solicitado que se deje sin efecto la petición que el magistrado ha realizado a la unidad policial: "De hecho, estamos ante un escenario similar al que ya hemos tenido en esta misma causa, en la que se han dictado instrucciones a la UCO para investigar cuestiones cerradas por la Audiencia Provincial".

La Fiscalía insiste en que "carece de sentido pretender, por partes personadas en otras causas, o que tienen conocimiento a través de varios medios de informaciones nacidas en el seno de otros procedimientos judiciales, la apertura de una causa en este Juzgado de Instrucción nº 41 sobre los hechos de Globalia-Air Europa, cuando precisamente son aquellos órganos judiciales (sea la Audiencia Nacional el Tribunal Supremo) los que pueden verificar la existencia de indicios racionales de criminalidad sobre otros delitos, y en base a su actuación, decidir en su caso la investigación sobre los mismos y ampliar la que llevan a cabo o deducir testimonios oportunos a los órganos jurisdiccionales que resulten competentes objetiva y territorialmente si entendieran que no revisten la necesaria conexidad con los que conocen".

"No hay intención de analizar personalmente estos supuestos hechos nuevos que se exponen. (…) Se está volviendo a indagar sobre hechos que ya conoce el instructor, que se le ponen de relieve con denuncias y querella y sobre los que debería decidir él mismo", ha añadido el Ministerio Público.

Por ello señalan que "no entendemos que se acuda a esta vía de pedir a la unidad policial que le informe sobre hechos nuevos cuando los mismos no le han sido puestos de relieve por ningún órgano judicial ni por la propia UCO". "Porque los hechos (supuestamente nuevos o no) y presuntamente aportadores de nuevas y claras evidencias de criminalidad (o no) son conocidos; se han puesto sobre la mesa y constan en las querellas y denuncias. Lo que parece que no se quiere es afrontarlos y dictar la resolución que procede", prosigue.

"Resulta chocante que se acuerden esta diligencias instructoras cuando los hechos deberían estar definidos. Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido", apunta también el escrito.

En consecuencia, consideran que el juez Peinado "adopta una decisión que, de forma indirecta, y a la par que hace dejación de la función que le corresponde, solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto de la que tiene los criterios para decidir fijados o indicados por la Audiencia Provincial"

"Los hechos que se ponen sobre la mesa del instructor a través de querellas y denuncias tampoco tienen mayor misterio a investigar, debiendo ser analizados y ponderados por el instructor. Lo contrario se asemeja más a una investigación en cubierta que a una inocua petición de información", concluye el escrito.

