Trump vuelve a plantearse como el gran pacificador mundial: asegura que Putin acepta una tregua de una semana por el "frío extremo" en Ucrania

El contexto Este anuncio del republicano ha llegado durante la primera reunión de gabinete de este año en la que también ha hablado de su somnolencia.

En una reciente reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber mediado para que el presidente ruso, Vladimir Putin, no atacara Ucrania durante una semana debido al frío extremo. Según Trump, Putin aceptó su petición, lo que ha generado alegría entre los ucranianos. Además, el mandatario anunció la próxima reapertura de las líneas comerciales con Venezuela, sugiriendo que los estadounidenses podrán visitar el país caribeño pronto. Durante la reunión, que fue más breve de lo habitual, Trump también comentó sobre las gafas de sol del presidente francés, Emmanuel Macron, en un tono más distendido.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a alzarse como gran pacificador mundial. Precisamente, en esa infinita benevolencia ha mediado para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no ataque Ucrania durante una semana debido al frío extremo. Según el republicano, el Kremlin ha aceptado. Un anuncio que ha hecho en su primera reunión de gabinete de este año en la que también ha hablado de su somnolencia.

"Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kyiv ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí". Era de esta manera en la que Trump parecía compadecerse, por una vez, con los compatriotas de Volodímir Zelenski. Una empatía generada, quizás, después de sufrir una ola de frío en su país.

En este sentido, Trump ha asegurado que "mucha gente" le había aconsejado no llamar al ruso por si era una "pérdida de tiempo", pero este ha respondido de forma positiva. Siempre según el republicano, que tampoco ha ofrecido más detalles de esta comunicación con Moscú: "Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan [los ucranianos] es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", ha celebrado Trump. De hecho, también ha explicado que en Ucrania casi no se creían la noticia, así como que están "muy contentos".

Venezuela, Francia y somnolencia

Y del frío extremo de Ucrania, al calor caribeño de Venezuela. Durante esta cita con su gabinete, Trump ha abierto a los estadounidenses un nuevo destino turístico, al asegurar que "los ciudadanos estadounidenses pronto podrán ir a Venezuela". En este sentido, ha anunciado que la reapertura de las líneas comerciales al país caribeño llegará "muy pronto". Y es que, a ojos del republicano, algunos querrán volver y otros simplemente ir de visita, porque no todo va a ser petróleo.

Todo, en una reunión, a la que sus acólitos venían bajo aviso después de que la última durase tres horas e hiciera que el inquilino de la Casa Blanca cerrase los cojos. Por eso, la de este jueves ha sido en versión reducida y así evitar que el jefe necesitase unos palillos en los ojos. De hecho, el tema ocular parecía estar en el primer punto del día. Prueba de ello, es que Trump también ha llegado a comentar las gafas de sol del presidente francés, Emmanuel Macron, con las que acudió a Davos: "Hablé con Macron y no llevaba en aquel momento gafas de sol".

