'Delcy Rodríguez' desvela que la CIA descubrió el pin de la cuenta de Venezuela: "No me explico cómo han adivinado que era 1234"

Cristina Gallego se ha puesto en la piel de la presidenta de Venezuela después de que esta haya sido nombrada comandante en jefe del ejército de Venezuela.

Delcy Rodríguez se ha convertido en la comandante en jefe del ejército Venezuela. Como señala el Gran Wyoming, Rodríguez se está quedando "con todos los puertos de Nicolás Maduro", aunque, como destaca el presentador, "hay uno que no conseguirá nunca igualar: el de bailadora en jefe de Venezuela". La 'presidenta' venezolana irrumpe en El Intermedio para refutar esa afirmación.

"Eso lo dirá usted", le dice a Wyoming, "basta ya de embustes mojoneros, mira como bailo". Y comienza a bailar a ritmo de 'Colgado en tus manos' mientras se acerca a la mesa. "Bailo hasta las canciones de los traidores a la patria", afirma.

'Rodriguez' quiere dejar claro que el pueblo venezolano "es soberano, libre y capacitado". "Además, soy la comandante en jefe, aunque todavía no tengo uniforme, eso sí, porque Donald Trump no me ha autorizado los 50 € de la modista", añade.

Wyoming pregunta a la 'presidenta' cómo lleva la intervención de las cuentas del dinero de Venezuela por parte de Estados Unidos. 'Delcy' señala que eso no es cierto, que Venezuela "gestiona sus propios recursos como país independiente, autónomo y revolucionario". "Niego rotundamente haberle dado el pin a nuestra cuenta al invasor capitalista, lo han adivinado sus servicios de inteligencia", afirma, "no me explico cómo han adivinado que era 1234".

De nuevo, el presentador le pregunta cómo lleva que su gobierno, cada vez que necesita aprobar un gasto, tenga que llamar a Washington para que sea autorizado. "Basta ya de asquerosas mentiras", responde 'Delcy', "para aprobar presupuestos nosotros nunca jamás llamamos a los Estados Unidos de Norteamérica". "Les hacemos un 'llamacuelga' porque también nos han embargado el saldo del móvil", concluye.

