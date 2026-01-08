Ahora

Las consecuencias del arresto

Venezuela confirma que Maduro y Cilia Flores fueron heridos durante su captura

Los detalles El ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, detalla que "Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo y Nicolás sufrió una herida en la pierna".

Cilia Flores y Nicolás Maduro posan juntos durante un acto oficialCilia Flores y Nicolás Maduro posan juntos durante un acto oficialEuropa Press
El Gobierno de Venezuela ha confirmado que tanto el presidente del país, Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, en el que ambos fueron capturados en el Palacio de Miraflores y trasladados al país norteamericano.

"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, (sufrió) una herida en la pierna", ha dicho el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ha afirmado que ambos "están mejorando" de las "dolencias" sufridas a causa de "un ataque artero" por parte de Washington.

Cabello ha ensalzado durante una comparecencia en la televisión pública 'VTV', el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, de quien ha recordado que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela.

Asegura que Cilia pidió que le llevasen con Maduro

Asimismo, ha destacado que las tropas estadounidenses "no se iban a llevar a Cilia" durante el asalto y ha agregado que fue ella misma la que pidió ser trasladada junto a Maduro. "Cilia dijo: 'si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha apuntado.

El ministro de aplaudido además la labor de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, durante los primeros momentos tras el asalto. Así, ha subrayado que la "querida hermana" Rodríguez pidió una "fe de vida" de la pareja ante la "incertidumbre" en torno a la situación para "informar al pueblo".

"Ahora la batalla que tenemos en este momento es porque nos devuelvan a Cilia y a Nicolás, a Nicolás y a Cilia. Exigimos que nos los devuelvan vivos", ha apostillado Cabello, quien ha elevado durante su comparecencia a un centenar los muertos por el ataque estadounidense, entre ellos más de 30 agentes cubanos.

