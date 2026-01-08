Venezuela confirma que Maduro y Cilia Flores fueron heridos durante su captura

Los detalles El ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, detalla que "Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo y Nicolás sufrió una herida en la pierna".

El Gobierno de Venezuela ha confirmado que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos en un ataque de Estados Unidos el 3 de enero. Ambos fueron capturados en el Palacio de Miraflores y trasladados a Estados Unidos. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, Cilia sufrió una herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo, mientras que Maduro fue herido en la pierna. Cabello destacó el heroísmo de Maduro y el papel crucial de Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta, al exigir una "fe de vida" de la pareja. Cabello también exigió el retorno seguro de Maduro y Cilia a Venezuela.

Cabello ha ensalzado durante una comparecencia en la televisión pública 'VTV', el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, de quien ha recordado que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela.

Asegura que Cilia pidió que le llevasen con Maduro

Asimismo, ha destacado que las tropas estadounidenses "no se iban a llevar a Cilia" durante el asalto y ha agregado que fue ella misma la que pidió ser trasladada junto a Maduro. "Cilia dijo: 'si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha apuntado.

El ministro de aplaudido además la labor de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, durante los primeros momentos tras el asalto. Así, ha subrayado que la "querida hermana" Rodríguez pidió una "fe de vida" de la pareja ante la "incertidumbre" en torno a la situación para "informar al pueblo".

"Ahora la batalla que tenemos en este momento es porque nos devuelvan a Cilia y a Nicolás, a Nicolás y a Cilia. Exigimos que nos los devuelvan vivos", ha apostillado Cabello, quien ha elevado durante su comparecencia a un centenar los muertos por el ataque estadounidense, entre ellos más de 30 agentes cubanos.

