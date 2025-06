'Aznarito' critica la reducción de jornada: "Con los vagos está pasando como con las medusas, cada vez hay más"

Los 'exlíderes socialista y popular' se reunen en una playa para comenzar sus vacaciones pero, 'Felipón' está muy enfadado ya que el camarero del chiringuito no le trae lo que ha pedido.

'Aznarito y Felipón' ya están preparados para disfrutar de sus vacaciones. El Intermedio descubre a los expresidentes en una playa, disfrutando de una jornada de descanso. "Ay, Felipón, qué agusto se está cara al sol y con la camisa nueva", le dice 'Aznarito' a su compañero.

"Cómo tira la cabra para el monte", responde el 'socialista', "cuida esa boca, que estás en Benidorm, no en una manifestación en Ferraz". 'Felipón' se queja de que se ha quemado los brazos. "Ahora sí que soy el más rojo de España", afirma. "Claro, es que llevas dos horas al sol, haragán", le reprocha el popular, "en el rato que llevas ahí sentado yo he corrido siete kilómetros, he hecho dos castillos de arena y ya hemos vendido uno a un fondo buitre".

El 'socilista' responde que aunque parece que no está haciendo nada "estoy venga darle", afirma señalándose la cabeza, "hay más movimiento que en el banquillo del juez Peinado". 'Felipón' explica que ha se ha preparado una entrevista, una ponencia y "el pregón de Chinchón, que les ha fallado la Melody".

'Aznarito', por su parte, explica que él tampoco para en verano. "En lo que corría al espigón he pensado en mi próxima conferencia en Washington y en el prólogo de mi nuevo libro", cuenta el 'popular'. El 'socialista' se queja, además, de que el camareron del chiringuito no le trae su comanda.

"Es que están muy subiditos con esto de la reducción de jornada", afirma 'Aznarito', "con los vagos está pasando como con las medusas, cada vez hay más". El 'popular' afirma que ellos no se pueden coger vacaciones ya que "sería horrible, como dejar a España sin el faro que le guía". "Este país necesita nuestra opinión tanto como las centrales nucleares", añade.

"Si nosotros no decimos las verdades aquí nadie dice nada", añade 'Felipón', "al pueblo hay que ayudarlo a pensar". "¿Qué sería del país si no le hubieramos enseñado que el bipardismo es una cosa justa?", expone el 'socialista'. "Eso fue lo mejor que nos inventamos", responde 'Aznarito'.