'Aznarito' carga contra los aranceles de Trump: "Quién me va a decir a mi las copas de vino que puedo o no puedo exportar"

En un día en el que el Tribunal de Apelaciones ha restablecido los aranceles de Donald Trump anulados por el Tribunal de Comercio, 'Aznarito y Felipón' se trasladan hasta un puerto de carga para ensalzar las virtudes de las importaciones españolas.

"El problema es que con los aranceles de la puñeta los productos van a salir carísimos", comenta 'Felipón', que lo lamenta por el jamón ibérico que, cuando se corte, "el que vas a sudar eres tú de saber el precio que te va a costar esa mierda". "¿Qué va a hacer ahora Bertín Osborne, anunciar tofu?", se pregunta 'Aznarito'.

En el caso del vino, 'Felipón' asegura que "no somos racistas, nos da lo mismo el blanco que el más oscuro", mientras que 'Aznarito' tira de una de sus frases más célebres: "Quién me va a decir a mi las copas de vino que puedo o no puedo exportar".

Sin embargo, el producto que más se vende en Estados Unidos es el aceite de oliva, "un arma de satisfacción masiva", según 'Anarito', que para atajar la crisis arancelaria propone recurrir a los "mejores aliados de España": los españoles. Por ello, pide que seamos nosotros los que demos salida a nuestros productos, comiendo 28 veces al día y solo "producto típico español".

Por ello, deciden darse un banquete de jamón y vino: "No somos de izquierdas ni de derechas, sino de arriba, abajo, al centro y pa' dentro", señala 'Felipón'.