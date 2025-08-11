Trump dice que sabrá si puede haber un acuerdo de paz para Ucrania en los primeros minutos de reunión con Putin: "Puede que me vaya y diga 'Buena suerte'"

Los detalles El presidente estadounidense ha defendido que Putin "tiene que poner fin a esta guerra", y no descarta ningún escenario de cara a su encuentro en Alaska. Incluso, amenaza con levantarse de la mesa e irse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como objetivo tantear el terreno en la reunión que tiene programada para este viernes con Putin. El propio líder republicano ha afirmado que es "una reunión de evaluación", con la que pretende presionar a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Voy a hablar con Putin y le diré que tiene que poner fin a esta guerra. Tiene que ponerle fin", ha declarado Trump, quien incluso ha alardeado de su "don" para saber leer al ruso: "En los primeros dos minutos, sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo, porque eso es lo que hago; hago acuerdos", ha expresado.

Además, si percibe que no van a poder llegar a buen puerto, el presidente estadounidense amenaza: "Puede que me vaya y diga 'Buena suerte', y eso será todo".

Según defiende el estadounidense, el acuerdo de paz debe implicar el intercambio de algunos territorios. "Habrá algunos intercambios y cambios de terreno", ha asegurado, a lo que ha añadido que va a intentar "recuperar algo de territorio para Ucrania".

Así, con la anexión unilateral por parte de Moscú de hasta cuatro regiones ucranianas más Crimea, Trump busca ahora algo que ofrecerle a un Zelenski que, todo apunta, no estará en la bilateral, aunque deja la puerta abierta a una futura reunión a tres: "Al final, voy a reunir a los dos en una habitación; estaré o no allí, y creo que se resolverá".

Asimismo, Donald Trump ha confirmado que hablará con sus socios europeos, incluido el ucraniano, 48 horas antes de ver a Putin en Alaska.