Una mujer desvela por qué prefiere no dormir con su marido: "Está un poco obeso y suda y, aparte, ronca"

¿Prefiere la gente dormir junto a su pareja o prefieren dormir en otro cuarto para así mejorar la calidad del sueño siguiendo la tendencia del 'sleep divorce'? No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

El Intermedio salía a la calle para preguntar a la gente su opinión sobre el 'sleep divorce', una nueva tendencia entre las parejas que consiste en dormir separados para mejorar la calidad del sueño. Primero charlan con una joven que contaba que lleva cuatro años con su pareja, pero ambos viven con sus padres.

"No nos dejan, con 20 años, dormir juntos", explicaba, "cuando tenemos la oportunidad siempre dormimos juntos". "Estoy más cómoda y me siento protegida", añadía. Una señora, por su parte, explicaba al reportero que llevaba 30 años casada y que prefería dormir separada. "Duermo más agusto", se sinceraba, "mi marido está un poco obeso y suda y, aparte, ronca". La mujer añadía que ella, por lo que él le contaba, también ronca. "Me lo aguanta", añadía, "he aguantado 30 años, otros 30 ya los aguantaré".

Otra señora, casada desde hace 40 años, definía la cucharita como "maravillosa". "Pero, llega un momento que el dormir cada uno en su cama también está estupendo", añadía, "ahora estamos en ese punto". Un hombre contaba que él dormía con su pareja porque sus hijos seguían en su casa.

"No quedan camas libres", indicaba, pero, como explicaba, su mujer ya le había lanzado insinuaciones para separarse a la hora de dormir. "Cuando los niños se vayan de casa ya nos podremos separar, pero siempre habiendo algún espacio para podernos juntar luego", afirmaba.

Una mujer, por su parte, se definía como "team cucharita". "Es más íntimo, no es tan frío", explicaba. En su caso, confesaba que vivir en el norte les ayudaba a ser de ese equipo. "Al hacer más fresquito, podemos hacer cucharita verano e invierno" indicaba.

Otro hombre contaba que él llevaba 10 años "felizmente casado". "Al principio, era team cucharita", explicaba, "y ahora team separados". "Suelo molestar bastante más, las mañanas son horribles... hacemos concurso de pedos", confesaba. "A mi chica, y a España entera, que practiquen el 'sleep divorce'", concluía, "para mí fortalece la pareja, la echas de menos un poquito y, luego, lo coges con más ganas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.