Isma Juárez saca su lado más 'aventurero' en las cuevas de Abenójar: "Es el lugar en el que peor lo he pasado en mi vida"

En Abenójar, un pueblo de Ciudad Real, se ha descubierto una mina de wolframio. En este vídeo de El Intermedio, Isma Juárez se adentra en una cueva del yacimiento junto a un vecino y vive una experiencia llena de sustos, risas y murciélagos.

En la última temporada de El Intermedio, Isma Juárez visitó Abenójar, un pueblo de Ciudad Real donde se ha encontrado una mina de wolframio. El reportero sacó su lado más 'aventurero' y se adentró en una de las cuevas junto con Jesús, un vecino de la localidad.

Al principio, Isma no se fiaba del todo, ya que el camino hasta la entrada era un tanto peculiar. "Jesús, llevamos media hora en coche y ahora por un camino… ¿tú no me estarás secuestrando?", bromeó.

Una vez allí, y entre risas, apenas pudo avanzar unos metros hacia el interior antes de encontrarse con un murciélago, algo que le inquietó especialmente, ya que le tiene miedo a estos animales.

En otro tramo, Isma tuvo que enfrentarse a un terreno resbaladizo y decidió bajar agarrándose a un saliente de la pared. "A la cueva hay que venir a disfrutar, si no... nada", comentó Jesús. "Pues no estoy disfrutando", replicó el reportero.

Finalmente, llegaron a una zona donde varios murciélagos descansaban en la pared. "Me voy ya, estoy cagado vivo", confesó Isma, que se llevó un susto mayor cuando uno de ellos comenzó a volar. "Por favor, vámonos", pidió asustado. Al alcanzar la salida, lo tuvo claro: "Creo que es el lugar en el que peor lo he pasado en mi vida".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.