Joaquín Reyes imita a 'Rocío Monasterio' y responde a un niño que dice que tiene dos papás: "Tú no tienes una verdadera familia"

El Intermedio rescata el momento en el que Joaquín Reyes se transforma en Rocío Monasterio. En clave de humor, la parodia repasa su perfil, sus orígenes y su visión sobre la familia, con comentarios provocadores y políticamente incorrectos.

El Intermedio tira de archivo y recuerda la vez que Joaquín Reyes se metió en la piel de Rocío Monasterio. "Española, arquitecta y madre de familia numerosa porque tener menos hijos es de rojos, o peor aún, de pobres", se presenta la ‘exlíder’ de Vox en la Comunidad de Madrid.

En Zanguangos, 'Monasterio' desmiente el tópico de que es racista. "¡Pero si tengo raíces cubanas! Vinimos a España a empezar de cero. Tan solo teníamos nuestra ilusión, nuestras ganas de trabajar y nuestro inmenso capital generado durante generaciones", afirma.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña la pieza, 'Monasterio' visita un colegio para enseñar a los niños y niñas de dónde vienen los bebés: "Mamá conoce a papá en un concierto de los Hombres G, se juntan, después de constatar que pertenecen a la misma clase social, comienzan una relación, pero sin tocamientos, hasta que no se casen en Los Jerónimos y lo celebren en el Club Puerta de Hierro. Esa noche duermen muy juntitos y con la luz apagada. Nueve meses después, un bebé. Por suerte, ese primogénito sería varón".

Y cuando un niño le comenta que él tiene dos papás, 'Rocío Monasterio' responde: "Tú no tienes una verdadera familia porque tus padres son dos bujarrones".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.