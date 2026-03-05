Nerea Pérez de las Heras, sobre el lenguaje de "niño de siete años" de Trump: "Envía el mensaje de que hay carta blanca para ser un zoquete"

"Es peligrosísimo que el líder de la mayor potencia militar del mundo se exprese como tu sobrino de cinco años contándote el último capítulo de la Patrulla Canina", afirma Nerea Pérez de las Heras, que en este vídeo analiza qué hay detrás del lenguaje infantil de Trump.

Nerea Pérez de las Heras analiza en su 'Frecuencia Nerea' el lenguaje de Donald Trump y avisa de que "estamos en manos de gente no solo peligrosa, también poco equipada para el lenguaje complejo y con matices y, por lo tanto, para el razonamiento", en definitiva "imbécil".

En este sentido, señala que Trump "habla como un niño de siete años" que ni siquiera es "el más espabilado". Después de pedir perdón a los niños, en cuyo caso hablar así "está justificado" y, además, no gestionan "operaciones militares", Nerea explica que, tras el primer mandato de Trump, un estudio le aplicó una escala de nivel de expresión oral, la de Flesh Kincaid, y "tenía el nivel más bajo de los últimos 15 presidentes, el equivalente a un niño de 4º grado".

De hecho, habría que ir hasta 1929, con Herbert Hoover, para encontrar a un presidente que hablara peor que él. "Si tiene el nivel de un niño de 4º grado en todas las asignaturas, incluida geografía, igual no sabe encontrar España cuando quiera bombardearnos", reacciona Wyoming. "Una buena noticia para nosotros y una mala noticia para México, porque seguramente nos confunde", responde Nerea.

Una estrategia que funciona

En el vídeo sobre estas líneas, Nerea comparte algunos ejemplos de Trump hablando sobre geopolítica e incluso atacando a una periodista con un insulto, 'piggy', que "juega en la liga de gafotas o merluzo".

Para Nerea, hasta Feijóo cuando "se le atasca y le sale una palabra esdrújula" habla mejor que Trump, cuyo lenguaje cree que responde a una estrategia que "además está funcionando en todas partes" a la hora de "odiar la intelectualidad, hacer alarde de no leer, asociar la ignorancia y la simpleza a una especie de nobleza e intentar conectar con esto con la clase trabajadora".

Acerca de esto, Nerea recuerda que en Estados Unidos los estudios superiores "son inaccesibles porque las universidades son muy caras" y Trump explotó "el odio a esas élites intelectuales" para "presentarse como un aliado obrero". Una paradoja, según Wyoming, que recuerda que él estudió en la Universidad de Wharton y allí "una carrera media de cuatro años viene a costar 350.000 dólares".

Lenguaje adaptado a cerebros de Tik Tok

Una retórica infantil, y a veces muy violenta, que también siguen otros exponentes de la extrema derecha, y que según Nerea tiene éxito porque las redes "han mermado nuestra capacidad de atención y sentido crítico". Trump se ha adaptado a eso, de manera que, explica la periodista, aunque sus intervenciones sean "tan largas que aburren a las ovejas, nunca sigue una idea más de un par de frases". En definitiva, "le está hablando a cerebros acostumbrados a Tik Tok".

A España, por ejemplo, nos ha dicho que somos un aliado muy malo, lo que a Nerea le recuerda al "jurado de La Voz Kids hablándoles a los niños". Con este lenguaje, apunta, "envía el mensaje de que hay carta blanca universal para ser un zoquete".

"Desarrollar un criterio propio no es una cosa rápida. Requiere escuchar, leer", afirma Nerea, que señala que en el caso de Trump "te está diciendo que no te hace falta nada de esto, solo la fuerza y tratar de débil y pijo a cualquiera que sepa leer".

De este modo, concluye que es "peligrosísimo" que "el líder de la mayor potencia militar del mundo se exprese como tu sobrino de cinco años contándote el último capítulo de la Patrulla Canina".

