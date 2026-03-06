Wyoming busca un nuevo eslogan al PP: "Algo con 'punch' como, 'Perro Sánchez ladrador, poco mordedor'"

A El Gran Wyoming no le convence el eslogan de Feijóo de 'Como siempre, Sánchez miente' y le busca otro: "Vale, es un refrán de toda la vida, pero más antiguo es el programa de Vox, y ustedes bien que lo copian".

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "en el PP parece que están buscando una estrategia comunicativa que contraste la declaración de Pedro Sánchez sobre el 'no a la guerra". Y es que, como explica la periodista, "Alberto Núñez Feijóo ha presentado su eslogan alternativo también en cuatro palabras": "Como siempre, Sánchez miente".

Tras escucharlo, El Gran Wyoming asegura que "Como siempre, Sánchez miente" no le convence como eslogan: "Es que tiene una rima regulera y una coma en medio". "Yo le daría una vuelta", afirma el presentador, que destaca que "buscaría algo con más punch": "Como, 'Pedro Sánchez ladrador, poco mordedor". "Vale, es un refrán de toda la vida, pero más antiguo es el programa de Vox, y ustedes bien que lo copian", asegura El Gran Wyoming al PP.

Por otro lado, el presentador de El Intermedio destaca que, "pese a las amenazas de Trump y las críticas de la oposición, el Gobierno sigue firme en su posición de 'no a la guerra', asegurando que no tiene nada que ver con participar en la misión amparada con la Unión Europea en Chipre con carácter defensiva". "Vamos, que el Ejército español sale, pero sale de tranquis", afirma El Gran Wyoming, que eso sí, reflexiona: "Esperemos que las Fuerzas Armadas no sean como los jóvenes, y cumplan su palabra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.