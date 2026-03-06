Eduardo Saldaña, sobre el conflicto en Oriente Medio: "El régimen iraní no tiene incentivos para negociar con EEUU e Israel"

En Al Rojo Vivo, el analista y codirector de 'El Orden Mundial' advierte de que el conflicto deja a Estados Unidos sin una salida clara: "Si se marcha ahora, deja un gran problema en Oriente Próximo; si continúa, no sabemos hacia dónde va".

El codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, ha analizado en Al Rojo Vivo cómo puede evolucionar el conflicto con Irán después de que la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtiera este viernes de que el país está preparado para una guerra prolongada, mientras Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán.

Según el analista, el contexto actual hace muy difícil una negociación a corto plazo. "Ahora mismo, el régimen iraní no tiene ningún tipo de incentivo para negociar con los Estados Unidos y con Israel, porque no tiene garantías de supervivencia. Está en una lógica de atrincheramiento y de bunkerización normal en una guerra como la que han iniciado Washington y Tel Aviv", explica.

En su opinión, Teherán está tratando de ganar tiempo en el conflicto. "Están ganando todo el tiempo que pueden porque saben que, al final, desgastarán a Estados Unidos. Y, en el fondo, la posibilidad de que haya tropas sobre el terreno es algo que garantizaría la supervivencia del régimen".

Saldaña concluye que el escenario actual deja pocas salidas claras para Washington: "Ahora mismo no hay ninguna salida correcta. Si Estados Unidos se marcha ahora, deja un gran problema en Oriente Próximo. Y si continúa, seguimos sin saber hacia dónde quieren ir".

