Mikel Ayestaran afirma que los países del Golfo "no se fían" de Trump: "Están en shock y tienen miedo"

"Los países de Golfo han pasado de pensar que las bases de EEUU eran para su seguridad, a convertirse en el objetivo de los ataques de un país que está siendo atacado por EEUU", explica Mikel Ayestaran.

Mikel Ayestaran conecta con el plató de El Intermedio desde Líbano para analizar la situación tras los ataques de EEUU e Israel a Irán. "Los países del Golfo se están viendo muy afectados, ¿pueden ejercer presión para que EEUU e Irán paren o están resignados?", pregunta Sandra Sabatés al corresponsal, que responde en el vídeo: "Más que resignados, yo creo que tienen miedo, ahora mismo estamos en una situación regional de shock".

Y es que el periodista explica que "nadie esperaba que la decisión de Donald Trump con Netanyahu fuera de esta escala y de forma tan sorpresiva y tampoco una reacción como la que han tenido los iraníes con ataques a todos los países de la región". "Nunca habían estado en una situación parecida", afirma Ayestaran, que explica que "estos países basaban su seguridad en el hecho de tener bases estadounidenses". Sin embargo, la realidad de las bases era diferente, como explica Ayestaran: "En esas bases los EEUU no estaban repartiendo ayuda humanitaria, precisamente, pero estos países pensaban que era para su seguridad, y ahora se han dado cuenta que se han convertido en el objetivo de los ataques de un país que está siendo atacado por EEUU".

"Están todavía en shock y con miedo", explica Ayestaran, que destaca que "vemos declaraciones cada día de que este tipo de ataques les reserva a ellos el derecho a la legítima defensa y que pueden responder, pero no vemos de momento que tomen parte en las operaciones para atacar a Irán". "Eso podría darse en el caso de que vieran al régimen muy debilitado, pero, de momento, parece que no", explica el periodista, que reflexiona: "Hay que tener en cuenta que estamos en manos de Trump, mañana puede levantarse y decir que ha ganado la guerra, que esto ha terminado y que hay un nuevo régimen con cambio de caras en Irán".

"Entonces, para los países del Golfo, su país vecino se queda con un régimen 3.0 cambiado por Trump y poco más", señala Mikel Ayestaran, que insiste en que estos países "son muy cautos" porque "no se fían": "La palabra que puede definir su comportamiento es el miedo".

