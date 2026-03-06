La reacción de Wyoming al descubrir que en Turquía han subtitulado su chiste al turco: "¡Qué dices!"

"Desde que Pedro Sánchez dio su discurso" del 'no a la guerra', "los turcos están a fuego con España", destaca Isma Juárez, que anuncia a Wyoming que "les gusta tanto España que hasta ven El Intermedio" y subtitulas sus chistes.

Isma Juárez llega al plató de El Intermedio "con un mensaje de esperanza": "Puede que perdamos a Estados Unidos, pero nos ha salido un aliado muy poderoso, ¡Turquía!". Y es que "desde que Pedro Sánchez dio su discurso" del 'no a la guerra', "los turcos están a fuego con España", señala el reportero.

"Les gusta tanto España que hasta ven El Intermedio", destaca Isma Juárez, dejando alucinado a El Gran Wyoming, que exclama en el plató: "¡Qué dices!". Según explica Isma Juárez, "un medio turco se ha hecho eco del chiste de Wyoming sobre su país y, como motivados hay en todas partes, hay alguien que lo ha subtitulado al turco".

"Ojo, porque el vídeo tiene miles de visualizaciones", resalta el reportero, que destaca a Wyoming: "Si te vas a Estambul, lo estás petando, te van a llamar Can Wyoming". Por todo ello, desde El Intermedio queremos tener un detalle con nuestros amigos turcos poniendo rótulos con frases en turco. "Esperemos que os gusten y no os enfadéis porque no tengo ni idea de qué están poniendo", señala el reportero.

