Reza Pahlavi, el exiliado hijo del sha que lleva años alimentando un ataque sobre Irán: "Es una intervención humanitaria"

Los detalles El príncipe heredero no pisa su país desde 1979 y ha alimentado desde EEUU una intervención y una ofensiva como la que se ha producido. "Quiero reinstaurar la soberanía popular", ha afirmado.

Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva conjunta contra Irán, específicamente en Teherán, con el objetivo de desmantelar el programa nuclear iraní y el régimen de los ayatolás. Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, ha sido una figura clave en la promoción de este cambio desde el exilio. Criado en Estados Unidos, Pahlavi ha instigado revueltas en Irán y ha logrado apoyo internacional para derrocar al régimen teocrático. Su objetivo es restaurar la soberanía popular en Irán, una soberanía que su padre, tras instaurar una monarquía personalista, contribuyó a borrar. La caída del sha en 1979 dejó un país con libertades frágiles y una sociedad dividida.

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Han atacado Teherán. Han lanzado una ofensiva conjunta contra un país que desde hace tiempo está en el punto de mira de Trump y de Netanyahu. Que tienen entre ceja y ceja ese programa nuclear que los iraníes dicen es "pacífico". Que, además, tienen al régimen de los ayatolás entre sus objetivos. Entre sus objetivos a eliminar, en un cambio en el país persa en el que la figura de Reza Pahlavi es clave.

Es el hijo del sha. Es alguien que lleva años alimentando el ataque que se ha producido sobre Teherán. "Esto es una intervención humanitaria y su objetivo es la república islámica", ha afirmado un Pahlavi que lleva mucho tiempo construyendo esa idea desde el exilio.

Fabricando esa opción de un nuevo régimen, con varias apariciones en los últimos meses en las que ha incitado, desde fuera de Irán, a las revueltas que han sido brutalmente reprimidas dejando miles de muertos en las calles de Teherán: Uniros a la gente. Ayudad a traer de vuelta una transición segura y estable".

Ha logrado bastantes apoyos en el extranjero. Desde fuera de Irán. Desde donde se le ve como el único artífice del cambio. Él, criado en Estados Unidos, se formó como piloto de aviones de guerra. Desde allí, desde Norteamérica, ha alimentado e impulsado poner fin al régimen teocrático de los ayatolás.

Desde que derrocasen a su padre en 1979. Desde un año en el que él, el príncipe heredero, no ha vuelto a pisar su país. "Mi objetivo es la restauración de la soberanía popular en Irán", ha expresado Pahlavi.

Una soberanía borrada en parte por su padre. El sha, tras coronarse a sí mismo, instaura en 1941 una monarquía personalista que se convierte en dictadura cuando la CIA derroca en 1953 al Gobierno democrático de Mossadegh. Había nacionalizado el petróleo, algo que se vio como una tremenda osadía.

Desde ese momento, el sha se convirtió en el gran aliado de EEUU en la región, pero detrás de esa industrialización y occidentalización del país hay una gran y feroz represión política de los disidentes.

La población se cansa. Se cansa de la fuerte presencia militar en las calles y de reformas superficiales que se ven como insuficiente. La ciudadanía empieza a ver al sha como el responsable, tirando sus fotos por las ventanas y quemando imágenes con su cara.

Es en 1979 cuando la dinastía de los Pahlavi cae. Se exilian a Egipto, dejando tras de sí una sociedad dividida con libertades frágiles y una falsa apariencia de modernidad.

