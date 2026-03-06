Irán avisa a Trump: la guerra será "larga" y están preparando "nuevas armas" para dar "golpes dolorosos" a EEUU e Israel

Un misil iraní con municiones de racimo vuela hacia Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

El contexto El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado "una fracción" de las capacidades militares iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes que el país está preparado para una guerra prolongada y aseguró que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés), el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado "una fracción" de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV.

"Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor", declaró Naeini, quien aseguró que Teherán desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado a gran escala en el campo de batalla, sin dar más detalles. El portavoz añadió que "nuevas iniciativas y armas están en camino" y advirtió de que los adversarios de Irán pueden esperar "golpes dolorosos en cada próxima oleada operativa".

Las declaraciones coincidieron con nuevos ataques con misiles iraníes contra Israel, entre ellos el lanzamiento de misiles balísticos Khayber contra Tel Aviv, según señalaron medios iraníes.

En paralelo, los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles y drones que atravesaron su espacio aéreo. La ofensiva inicial contra Irán ha causado al menos 1.230 muertos en el país, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, mientras que los bombardeos iraníes contra Israel han provocado al menos diez fallecidos.

China y Rusia apoyan a Irán

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, asegura que China y Rusia "están apoyando políticamente y de otras maneras" a la República Islámica, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán "nunca ha sido un secreto".

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní rechazó dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la contienda y evitó mencionar a Pekín a pesar de las preguntas del periodista, mientras la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se extiende por Oriente Medio y otras zonas.

El jueves, el Kremlin afirmó que el conflicto en Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio "por muy cínico que pueda parecer". Anteriormente, la diplomacia rusa llamó a poner fin a la guerra de Irán y mantuvo conversaciones con la mayor parte de potencias del golfo Pérsico, a los que, al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso echó en cara no condenar los ataques iniciales por parte de EE.UU. e Israel a la nación persa.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó esta semana que China "se opone firmemente a cualquier acción que vulnere la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países" y pidió a las partes implicadas que "eviten agravar las tensiones y el conflicto". China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado la muerte del ayatolá Alí Jameneí y la violación de la soberanía" de Irán.

