Así resuelve una mujer el debate de Leire o Amaia Montero en 'La Oreja de Van Gogh': "Ellas juntas y el grupo, fuera"

El regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' y la salida de Leire Martínez protagonizan el nuevo debate de Thais Villas. En este vídeo, fans de una y de otra defienden a su favorita, con 'dardo' para el resto del grupo.

¿Leire Martínez o Amaia Montero en 'La Oreja de Van Gogh'? Thais Villas lleva a la calle el debate que divide a España en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'.

Un chico sostiene en el vídeo sobre estas líneas que "Amaia no se ha portado mal, lo que ha hecho es volver a reencontrarse con el grupo". Sin embargo, en su opinión quienes sí han tenido una actitud reprochable han sido el resto de integrantes de 'La Oreja de Van Gogh' que "se han portado fatal tanto con Amaia como con Leire".

A pesar de ello, señala que Amaia vuelve a la banda "porque está enamorada de 'La Oreja de Van Gogh y de la música y quiere volver a los escenarios y esto es una oportunidad enorme para el grupo y ella". No obstante, considera que Amia aún no ha olvidado lo que pasó.

En lo que respecta al tema vocal, una chica dice verla "más débil" vocalmente, mientras que otra mujer afirma rotunda que sigue "teniendo la voz de 'La Oreja de Van Gogh'".

Un chico cree que entre ambas cantantes no hay rencores, ante lo que una mujer defiende que "se tienen que ir ellas dos juntas y el grupo, fuera".

Sobre la salida de Pablo Benegas del grupo, una chica cree que "se arrepiente de cómo lo han hecho" y que por ello ha decidido no participar en la gira, pero "sigue en el grupo".

Como solución a esta polémica, una mujer lo tiene claro: "Hay que sacar tiempo para ir al concierto de 'La Oreja' y para ir a ver a Leire. La cuestión es salir".

