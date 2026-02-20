Wyoming afirma que en el Madrid de Ayuso "hasta las guerras de bandas tienen nombres pijos": "Lo próximo será la venganza de los Borjamaris"

Tras la crisis interna en el PP de Madrid por el cese del Consejo de Educación tras denunciar el caso FP, El Gran Wyoming afirma que "meterse con Ayuso pasa factura" y recuerda lo que el pasó a Pablo Casado.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la primera aparición de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid tras saltar la crisis interna por su enfrentamiento con el grupo de diputados y altos cargos madrileños conocidos como 'Los Pocholos'.

"Así es el Madrid de Ayuso, donde hasta las guerras de bandas tienen nombres pijos", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona en el plató de El Intermedio: "¿Qué será lo próximo?, ¿La venganza de los Borjamaris?, ¿Ayuso contra los Chavelis?". "Es una guerra a muerte, no se tomarán prisioneros, los perdedores serán arrojados a los cocodrilos, siempre que sean Lacoste", asegura el presentador. Esta revuelta interna se produce tras la salida de 'Los Pocholos', en protesta por el cese del Consejero de Educación, Emilio Viciana.

Se trata de un grupo de jóvenes diputados regionales y altos cargos de la Consejería que está vinculado a una de las figuras más influyentes en Ayuso, Antonio Castillo Algarra, gurú de la presidenta, director de teatro y hasta estos días responsable del ballet de Madrid. "Algarra habría forzado estas dimisiones, incluida la suya, para forzar una crisis en el Gobierno de Ayuso", explica Sandra Sabatés, que destaca que "en el trasfondo de esta crisis estaría el llamado 'caso FP'".

"Este caso es una supuesta trama que el propio Viciana habría llevado a la Fiscalía y que apunta a que más de una decena de centros de formación profesional de la Comunidad de habrían construido con adjudicaciones a dedo, contratos fantasma y facturas troceadas", explica Sandra Sabatés, que enseña cómo desde Más Madrid han vinculado este escándalo a la salida del Consejero de Educación. "No ha cesado a Viciana por incompetente, que lo era, sino por denunciar el troceamiento de contratos en la Consejería de Educación y el caso FP", ha afirmado Manuela Bergerot, que ha denunciado que "a Viciana le han cesado por cruzar la única roja que no se puede en el PP, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso".

Tras conocer todos estos detalles, El Gran Wyoming afirma que "meterse con Ayuso pasa factura", y recuerda lo que el pasó a Pablo Casado.