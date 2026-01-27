Wyoming comenta el look de Abascal en Calatayud: "¿Quiere pedir el voto a la gente del campo o solo a los Peaky Blinders?"

"Parece que va a las campañas igual que vive, ¡de gorra!", ironiza El Gran Wyoming, criticando el 'outfit' de Santiago Abascal durante un acto de campaña por las elecciones en Aragón.

El pasado sábado, la Plaza de España de Calatayud se convirtió en el centro neurálgico de la campaña de VOX de cara a las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. "Desde la formación de extrema derecha, su líder, Santiago Abascal, también pasó al ataque para criticar al PP por su lema de campaña 'Imparables'", detalla Sandra Sabatés.

"Lo que es imparable es la guerra del PP y VOX en Aragón", señala El Gran Wyoming. "Ahora parecen enfadados, pero no os preocupéis: seguro que tras las elecciones hacen las paces y vuelven a estar tan unidos como Isabel y Fernando", ríe el presentador de El Intermedio, aprovehando para bromear sobre el estilismo de Abascal.

"Ahora que lo pienso, Isabel debe ser Fernando, porque si Isabel no se cambiaba nunca la camisa, él no para de cambiarse de outfit. ¿Quiere pedir el voto a la gente del campo o solo a los Peaky Blinders?", pregunta entre risas. Y remata: "Parece que va a las campañas igual que vive… ¡de gorra!".

