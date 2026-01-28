Wyoming recomienda al novio de Ayuso que "enchufe" a García Ortiz en Quirón para que cuelgue la toga: "Ahí tiene mano"

Alberto González Amador ha recurrido ha recurrido la decisión de Teresa Peramato de permitir el regreso de Álvaro García Ortiz a su carrera fiscal en el Supremo.

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming vuelve con 'Más Vale Toga', el espacio de El Intermedio en el que comentan la actualidad judicial. Como señala Sandra, hay novedades en los juzgados de Catarroja. "La jueza que investiga la gestión de la DANA ha citado como testigos a tres escoltas de Carlos Mazón", explica.

"Estos testimonios son clave para conocer exactamente cuál fue el itinerario que hizo el expresidente valenciano en la tarde de la tragedia que, a día de hoy, como sabéis, sigue arrojando numerosos interrogantes", indica. "Qué difícil es seguirle los pasos a Mazón", comenta Wyoming, "del único paso de Mazón del que estamos seguros fue cuando dijo 'Paso de ir al CECOPI, ponme otra ronda'".

Las noticias sobre la DANA no se quedan ahí. Este martes ha comparecido en la Comisión del Senado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Esta ha mantenido un tenso rifirrafe con el popular Luis Santamaría. Bernabé ha puesto el foco en Salomé Pradas, a la que responsabiliza del retraso en la toma de decisiones.

"Por si quedaba alguna duda a estas alturas, todo se hizo tarde y mal", afirma Wyoming, "si se hubiera reunido antes del CECOPI se hubiera podido enviar el mensaje hasta cinco horas antes". "Y cinco horas dan para mucho", añade el presentador, "sobre todo si estás en tu casa".

Sabatés cuenta que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, ha negado frente al juez haber redactado las instrucciones que prohibían el traslado de ancianos a hospitales durante la pandemia. Este alto cargo, que firmó los conocidos como Protocolos de la vergüenza en las residencias madrileñas apunta al gobierno de Ayuso, afirmando que su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, fue el que los redactó.

"Mur ha declarado que envió esos documentos a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, actual consejera de Asuntos Sociales y al entonces consejero Enrique Ruiz Escudero", añade Sabatés. La presentadora expone que esta es la primera vez que alguien señala, directamente, a un miembro del gobierno madrileño en sede judicial.

"Seis años después los protocolos de la vergüenza siguen persiguiendo a Ayuso", expone Wyoming, "por mucho que su gobierno se empeñe en negarlos, esos protocolos existieron, se pusieron en marcha y ocasionaron que miles de ancianos no fueran atendidos".

Dani Mateo, por su parte, se une a Wyoming y Sabatés para hablar sobre una estafa que se está investigando en Bélgica. La fiscalía belga, como cuenta, "está investigando una estafa internacional en la que varios delincuentes se habrían hecho pasar por el rey Felipe de Bélgica pidiendo dinero para liberar supuestamente a periodistas belgas retenidos en Siria".

Los estafados imitaban la comunicación oficial del Palacio Real y elegían a víctimas que tuvieran vínculos con la familia del monarca debido a su trayectoria profesional. Además, se les invitaba a realizar una videollamada con el rey que falseaban gracias a la Inteligencia Artificial. "Aprovecho para recordaros que además del rey de Bélgica, si os escribe un príncipe nigeriano también es falso", advierte, "y si se escribe el rey emérito pidiendo dinero, en realidad es Froilán, que le ha quitado el móvil al abuelo porque se ha quedado sin casa".

Por último, Sandra cuenta que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha recurrido la decisión de la actual fiscal general, Teresa Peramato, de permitir el regreso de Álvaro García Ortiz a su carrera fiscal en el Supremo. "El empresario argumentó que el exfiscal está incapacitado para sus funciones por haber sido condenado a una pena superior a seis meses".

"Parece que el González Amador no va a parar hasta sacarlo por completo de la judicatura", comenta Wyoming. "A ver, señor Amador, si lo que quiere es que el fiscal cuelgue la toga y cambie de trabajo, lo tiene muy fácil", afirma, "enchúfele en Quirón, que ahí tiene mano".

