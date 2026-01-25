Antonio Rodríguez, fotógrafo ecuatoriano en Minneapolis: "He entrenado a mis niñas por si me detiene el ICE a que estén tranquilas"

Pese a que trabaja y reside en la ciudad, Antonio Rodríguez reconoce que evita "salir solo" o ir "a sitios con poco tráfico" tras ver las actuaciones de la policía antinmigratoria.

La policía antinmigratoria de Donald Trump sigue haciendo de las suyas y ha matado en plena calle a un hombre este sábado en Minneapolis.

Una ciudad en la que reside Antonio Rodríguez, un fotógrafo ecuatoriano. Él ha detallado en laSexta Xplica que "mucha gente hispana está dejando de salir": "A mi mujer le encanta ir a bailar salsa y las últimas veces que fue el sitio estaba semivacío porque la gente hispana no iba".

"Yo personalmente he entrenado a mis niñas, que tienen doce y nueve años, si me detiene el ICE que tienen que estar tranquilas, no ponerse nerviosas ni llorar. Una tiene que grabar con el móvil y otra llamar con el peluco a su madre y a su tía", ha añadido.

Además, reconoce que evita ir a ciertos sitios o "salir por la noche": "Evito estar en sitios donde no hay mucho tráfico. Tienes que coger el coche para coger el pan e intento no salir solo. Pero también intento hacer mi vida normal porque lo único que le puedo dar al ICE es el miedo y no les quiero dar este privilegio".

