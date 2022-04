José Luis Martínez-Almeida avaló ante el Gobierno chino a Alberto Luceño a través de una carta. Según una cadena de correos a la que ha tenido acceso laSexta, el alcalde firmó una misiva para certificar la profesionalidad del empresario y avalar su colaboración con el Ayuntamiento para asegurar la venta de mascarillas.

Sin embargo, el consistorio no aportó estas cartas -redactadas en español e inglés- a la Fiscalía.

Tras leer estos correos, El Gran Wyoming se ha mostrado sorprendido por que Almeida pasara de "no conocer a estas personas (Alberto Luceño y Luis Medina" a avalar a uno de ellos". Además, el presentador de El Intermedio dice no entender "qué le costaba al alcalde enviar estas cartas a la Fiscalía si está mas cerca que China y no hay que pagar franqueo".

