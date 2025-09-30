Ada Colau, muy crítica con el plan de paz de Trump y Netanyahu para Gaza: "Lo que hace es legitimar a los genocidas"

A bordo de la flotilla Global Sumud, Ada Colau explica en El Intermedio cómo están los ánimos de la tripulación en la recta final de su viaje a Gaza y advierte sobre el acuerdo entre Trump y Netanyahu: "Destruye el sistema de derechos humanos".

Mientras en Estados Unidos Trump y Netanyahu firman un plan de paz para Gaza, la flotilla Global Sumud continúa su camino hacia la Franja con ayuda humanitaria y en pocas horas entrará en una zona de posible interceptación por parte del ejército israelí.

El Intermedio conecta en el vídeo sobre estas líneas con Ada Colau, que a bordo de la flotilla afirma que están "con la impaciencia de llegar a Gaza", que si siguen a este ritmo se produciría el jueves por la mañana, pero "muy preocupados" ante una detención ilegal por parte de Israel.

Colau recuerda que "navegar por aguas internacionales es legal, llevar una misión humanitaria donde hace falta ayuda humanitaria es legal y quien está absolutamente fuera de la ley es el Estado genocida de Israel".

En el caso de verse interceptados por Israel, asegura que tienen un protocolo "muy detallado" para dejar claro que son una "acción directa no violenta" y explica que "no hemos venido aquí para que nos hagan una detención ilegal, sino para cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y abrir ese corredor humanitario".

La exalcaldesa de Barcelona apunta que en la flotilla "había mucha expectativa" cuando el Gobierno anunció que les enviaba un buque y que, aunque "debería estar cerca de nosotros", todavía no ha contactado con ellos. "Nos preocupa porque debería llegar a tiempo", comenta, Colau, que explica que el barco italiano que les acompañaba para protegerlos "cuando se acerca precisamente a la zona de riesgo, nos abandona".

Ada Colau también se muestra muy crítica con el acuerdo de paz alcanzado por Trump y Netanyahu, que considera "ofensivo" y "lo contrario a la paz". "Lo que hace es legitimar a los genocidas, que deberían estar procesados y en la cárcel", sentencia la exalcaldesa, que considera el plan de paz "un ejercicio de cinismo máximo" que, además, "destruye lo poco que quedaba del sistema de derechos humanos".

Por ello, expresa su estupefacción al ver que Pedro Sánchez ha celebrado este acuerdo: "Espero que recapacite y rectifique en las próximas horas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.