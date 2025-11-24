Wyoming sugiere que en Valencia cambien el nombre de los mensajes de emergencias a "'ES-AlahoraenqueMazonvuelvedelVentorro'"

Este lunes han comparecido en la comisión de investigación por la gestión de la DANA Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

Según ha publicado el diario 'Las provincias', nadie se quedó de guardia en el CECOPI la noche de la DANA. "Todos los miembros de la mesa de emergencia se fueron la noche del 29 de octubre de 2024 a descansar a su casa y el CECOPI permaneció cerrado al menos entre las 2 y las 6:30 de la mañana", indica Sandra Sabatés.

"Hay que reconocer que en el CECOPI son muy de respetar el sueño, seguramente si no mandaron el ES-Alert hasta las ocho de la tarde fue para no fastidiar la siesta a nadie", ironiza el Gran Wyoming. Este lunes, además, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha declarado en la comisión de investigación del congreso por la gestión de la DANA.

"La responsable de Servicios Sociales ha acusado a la comisión de estar llevando a cabo una cacería política", indica Sabatés. Camarero, por ejemplo, ha afirmado que la teleasistencia no incluye asistencia por emergencias. Esto no es del todo exacto ya que, como señala Sandra, "el protocolo sí recoge una respuesta inmediata en caso de emergencias".

Con respecto a Carlos Mazón, ha dicho que este no estuvo incomunicado y que no le parecía extraño no haber hablado con él en toda la tarde ya que, por ejemplo, tampoco hablaba con él si había un incendio. "Pues si ni la peor riada que ha sufrido Valencia ni un incendio son motivo suficiente para que la vicepresidenta de la Generalitat hable con el president, ¿qué lo es?".

Durante la comparecencia, Camarero "ha mantenido un tono desafiante que se ha convertido en un tenso rifirrafe con la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez Ramírez", expone Sabatés.

Por la tarde ha comparecido en la comisión Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. Este ha confirmado que no sabía dónde estaba Mazón las dos veces que habló con él por teléfono. Además, ha reconocido que el mensaje de ES-Alert se envió tarde.

"Si no fue por la incompetencia de su gobierno, ¿por qué se envió el mensaje tarde?", pregunta Wyoming, "a lo mejor fue lo típico que escribes el mensaje y no le das a enviar". Wyoming considera que deberían cambiar el nombre de los mensajes de emergencia: "De 'ES-Alert' a 'ES-AlahoraenqueMazonvuelvedelVentorro'".

