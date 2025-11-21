Wyoming responde a Ayuso sobre el 20N: "Con las lecciones entre fascismo y democracia no se puede ser equidistante"

"Cómo le cuesta a Ayuso condenar la dictadura", critica El Gran Wyoming a Isabel Díaz Ayuso, a la que recuerda que si, como dice, ninguno de los dos bandos quería la guerra civil, "no haber dado un golpe de Estado".

La condena del Fiscal General del Estado "casi ha eclipsado una fecha que vale la pena recordar", afirma Sandra Sabatés, que recuerda que hoy, "20 de noviembre, hace cinco décadas que murió Francisco Franco". Por su parte, El Gran Wyoming asegura que "el día solo mejoraría si fuera puente": "No entiendo por qué no lo es, si los fascistas siempre dicen que el dictador se hartó de construir infraestructuras".

Además, el presentador de El Intermedio alucina al conocer que "el 61,7% de los votantes de Vox creen que esos años fueron buenos o muy buenos": "Parece horrible, pero en el fondo es una buena noticia porque yo pensaba que era el 99,9%". Por su parte, Sandra Sabatés destaca lo "equidistante" que se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso "con el franquismo" en la Asamblea de Madrid. "Yo nací en 1978, en democracia y aprendí de aquellos españoles que no querían ni una España ni la otra", ha afirmado Ayuso, que ha destacado "los males de la guerra civil": "Democracia es mirar hacia adelante todos unidos".

"Cómo le cuesta a Ayuso condenar la dictadura", critica El Gran Wyoming, que recuerda que si ninguno de los dos bandos quería la guerra civil, "no haber dado un golpe de Estado". "Señora Ayuso, cuando la lección es entre fascismo y democracia, no se puede ser equidistante", concluye Wyoming.

