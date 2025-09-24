Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza.

Los detalles Se trata del BAM (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Nueva York el envío del buque militar Furor para apoyar a la Global Sumud Flotilla, encargada de llevar ayuda a la Franja de Gaza. La decisión surge tras los ataques sufridos por la flotilla, que ha denunciado agresiones como explosiones y drones. El patrullero zarpará desde Cartagena, equipado para proteger y rescatar a la flotilla si es necesario. Sánchez destacó que la flotilla representa a 45 países y lleva alimentos a Gaza, expresando solidaridad global. Italia también enviará un buque para apoyar, mientras el ministro José Manuel Albares condena los ataques y advierte a Israel sobre violar derechos internacionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde Nueva York el envío de un buque militar que apoyará a la Global Sumud Flotilla. Ese buque saldrá este mismo jueves y se centrará en proteger a las embarcaciones que pretenden romper el bloqueo de Israel y llevar ayuda a la Franja de Gaza. Así lo ha explicado durante su comparecencia en la misión diplomática española ante Naciones Unidas.

El anuncio de España se produce después de los ataques sufridos por varios de sus componentes. Ya son varios los casos en los que la Flotilla ha denunciado agresiones sobre ellos, ataques que les han hecho volver a puerto y retrasar su camino. La flotilla humanitaria detalló este miércoles que los incidentes del martes incluyeron "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que provocó "una preocupación urgente" por la seguridad de los participantes.

Ante esta situación, Sánchez pone en marcha al buque de acción marítima Furor de la Armada. Según ha explicado Sánchez, el patrullero oceánico militar zarpará desde el puerto militar de Cartagenay estará "equipado con todos los medios" para acudir en auxilio de la flotilla si fuera necesario. Incluso, llegado el caso, para "realizar algún rescate".

Hay que recordar, tal y como ha hecho Sánchez, que los integrantes de la Global Sumud Flotilla "representan a 45 países" y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo". El buque se envía "para que puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad; aunque esperemos que eso no suceda", añadió Sánchez, que insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

Italia anunció también el envío de un buque militar, una fragata, para posibles operaciones de socoro a esa flotilla. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya advirtió previamente a Israel de que España responderá a cualquier acto que "viole" la libertad de movimiento de la Flotilla Sumud, su libertad de expresión y el derecho internacional. "Los ataques a la Global Sumud Flotilla son totalmente inaceptables, los rechazo tajantemente y exijo que cesen", afirmó Albares en Nueva York, en unas declaraciones difundidas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores al poco de conocerse el ataque.