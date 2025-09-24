Ahora

ANUNCIO EN NUEVA YORK

Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza

Los detalles Se trata del BAM (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario.

Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde Nueva York el envío de un buque militar que apoyará a la Global Sumud Flotilla. Ese buque saldrá este mismo jueves y se centrará en proteger a las embarcaciones que pretenden romper el bloqueo de Israel y llevar ayuda a la Franja de Gaza. Así lo ha explicado durante su comparecencia en la misión diplomática española ante Naciones Unidas.

El anuncio de España se produce después de los ataques sufridos por varios de sus componentes. Ya son varios los casos en los que la Flotilla ha denunciado agresiones sobre ellos, ataques que les han hecho volver a puerto y retrasar su camino. La flotilla humanitaria detalló este miércoles que los incidentes del martes incluyeron "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que provocó "una preocupación urgente" por la seguridad de los participantes.

Ante esta situación, Sánchez pone en marcha al buque de acción marítima Furor de la Armada. Según ha explicado Sánchez, el patrullero oceánico militar zarpará desde el puerto militar de Cartagenay estará "equipado con todos los medios" para acudir en auxilio de la flotilla si fuera necesario. Incluso, llegado el caso, para "realizar algún rescate".

Hay que recordar, tal y como ha hecho Sánchez, que los integrantes de la Global Sumud Flotilla "representan a 45 países" y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo". El buque se envía "para que puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad; aunque esperemos que eso no suceda", añadió Sánchez, que insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

Italia anunció también el envío de un buque militar, una fragata, para posibles operaciones de socoro a esa flotilla. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya advirtió previamente a Israel de que España responderá a cualquier acto que "viole" la libertad de movimiento de la Flotilla Sumud, su libertad de expresión y el derecho internacional. "Los ataques a la Global Sumud Flotilla son totalmente inaceptables, los rechazo tajantemente y exijo que cesen", afirmó Albares en Nueva York, en unas declaraciones difundidas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores al poco de conocerse el ataque.

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
  2. El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato
  3. Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza
  4. Un tiroteo deja tres muertos en un centro de detención de migrantes de Dallas, EEUU
  5. 'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en busca de los ladrones más activos de Barcelona
  6. Al banquillo Josep Pàmies, el peligroso 'gurú' de terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo