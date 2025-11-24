Andrea Ropero recibe el Premio Meninas 2025 por su labor contra la violencia de género

Andrea Ropero ha sido reconocida con el Premio Meninas 2025 por su labor en la denuncia de la violencia machista y la visibilización de sus víctimas. El galardón, entregado por la ministra de Igualdad, destaca el compromiso del equipo de El Intermedio.

Andrea Ropero ha recibido esta tarde, de manos de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el Premio Meninas 2025. Estos galardones, creados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, reconocen a personas, proyectos e instituciones por su labor en la lucha contra la violencia machista.

Gracias a su trabajo, Ropero ha contribuido a visibilizar las consecuencias sociales de la violencia sexual, dando voz a las víctimas y generando conciencia sobre la importancia de combatirla.

"Es un premio de todo el equipo de El Intermedio. De los que damos la cara, pero sobre todo de los que están detrás, que trabajan muchísimo por la igualdad, por seguir haciendo reportajes contra la discriminación y contra la violencia machista", ha celebrado Andrea Ropero ante las felicitaciones de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí