El Gobierno "saluda" el plan de paz de Trump para Gaza e insiste en la solución de dos Estados: "Es la única posible"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa ante la ONU, este miércoles

El contexto Netanyahu ha aceptado el plan de paz del presidente estadounidense, pero rechaza de plano el establecimiento de un Estado palestino.

El Gobierno de España ha expresado su apoyo al plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, donde Israel ha asesinado más de 66.000 palestinos en menos de dos años. En un comunicado, el Ejecutivo español insta a las partes a comprometerse con el fin de la violencia, destacando la importancia de un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado que la solución de dos Estados es la única vía para una paz duradera en Oriente Medio. Este respaldo llega tras la presentación del plan de paz por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque este último ha señalado que no se ha acordado el establecimiento de un Estado palestino.

El Gobierno de España "saluda" el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en la Franja de Gaza, donde Israel ha masacrado a más de 66.000 palestinos en menos de dos años. El Ejecutivo español ha reaccionado a la propuesta estadounidense en un comunicado en el que también "hace un llamamiento a las partes a comprometerse con el fin de la violencia".

​"España llama a hacer todos los esfuerzos negociadores para poner fin a la guerra y reitera su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado", agrega la nota del Ejecutivo, que "reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados".

En esta misma línea, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en su cuenta de 'X' que "España la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU". "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

A su vez, Sánchez insiste en que la "solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

Sus palabras llegan después de que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaran en la Casa Blanca ese plan de paz, que incluye un intercambio de prisioneros y amnistía para los miembros de Hamás que acepten el acuerdo. Netanyahu, no obstante, ha dejado claro que no ha acordado el establecimiento de un Estado palestino con el presidente estadounidense, según ha aseverado en un vídeo publicado en sus redes sociales y del que se hace eco Efe.